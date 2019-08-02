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Дмитрий Дудик о матче с «Локомотивом»: Молодая кровь горячая, семь раз удалились при лимите в четыре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оршанский «Локомотив» одержал вторую победу на групповом этапе Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
3 августа подопечные Игоря Жилинского встречались с молодежной сборной Беларуси. В гостях «железнодорожники» сразу взяли инициативу в свои руки и уже в первом периоде забросили дважды. «Молодежка» ответила лишь одной шайбой. В третьем периоде, когда «Локомотив» уверенно лидировал 4:1, подопечные Дмитрия Дудика едва не спаслись: на 46 минуте забросил Илья Соловьев, на 59-й – Егор Буяльский. Тем не менее, сравнять счет не удалось, 4:3 в пользу «Локомотива».
Игорь Жилинский, главный тренер ХК «Локомотив»:
Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
В группе А «Бобруйск» одолел «Барановичи», «Гомель» выиграл у «Могилева», а «Неман» с трудом дожал «Пинских ястребов». В группе Б «Динамо-Молодечно» разгромило команду «Беларусь U-18», убедительных побед также добились «Шахтер» и «Брест».
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Дмитрий Дудик о матче с «Локомотивом»: Молодая кровь горячая, семь раз удалились при лимите в четыре
Новости Беларуси. Оршанский «Локомотив» одержал вторую победу на групповом этапе Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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