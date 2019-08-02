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«Дали серьезный нам бой и потрепали нервы»: игрок «Ислочи» после матча с РЦОР-БГУ

03.08.2019 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 августа в 1/8 розыгрыша РЦОР-БГУ принимал «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последняя встреча этих команд была еще в мае в рамках чемпионата Беларуси: тогда «волки» выиграли у «студентов» 2: 1. В сегодняшнем матче «Ислочь» также начала уверенно: парни Виталия Жуковского с первых минут владели мячом и атаковали.

«Дали серьезный нам бой и потрепали нервы»: игрок «Ислочи» после матча с РЦОР-БГУ

Первый гол не заставил себя ждать: на 8 минуте Алексей Янушкевич распечатал ворота хозяев, а Момо Янсане на 15 минуте поддержал одноклубника. Экшн начался уже во втором тайме: блокированные удары волков, гол Виктора Диаса на 63 минуте. Он сократил отставание в счете. Тем не менее, спустя пару мгновений Дмитрий Комаровский блестяще ответил, снова сделав разницу мячей +2. Ближе к концовке игры еще один легионер РЦОР-БГУ Дэвид Тве благодаря добиванию сделал счет 2:3. А затем «студентам» едва не удалось сравнять цифры на табло, но вратарь «волков» Хаткевич отразил удар Тве с пенальти.

«Дали серьезный нам бой и потрепали нервы»: игрок «Ислочи» после матча с РЦОР-БГУ

В итоге «Ислочь» выходит в четвертьфинал Кубка третий год кряду.

«Дали серьезный нам бой и потрепали нервы»: игрок «Ислочи» после матча с РЦОР-БГУ

Артем Рахманов, игрок ФК «Ислочь»:
Честно говоря, мы очень серьезно настраивались, потому что знаем, что команда у «Энергетика» очень хорошая. Очень амбициозные молодые футболисты, которые ничего не боятся. На них результат особо не довлеет, они все хотят доказать, что они чего-то стоят и готовы играть в Высшей лиге и в Кубке.

Поэтому они дали серьезный нам бой и потрепали нам нервы. Эта победа очень тяжело нам далась. Не смотря на то, что в первом тайме мы полностью их переиграли, второй тайм выдался очень сложным.

Люди в материале: Артем Рахманов
 
 
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Новости Беларуси. 3 августа в 1/8 розыгрыша РЦОР-БГУ принимал «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Последняя встреча этих команд была еще в мае в рамках...
 
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