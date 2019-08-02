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В Бресте прошла церемония открытия Армейских игр-2019
03.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В подмосковном Алабино открылись Пятые Армейские игры. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и отметил, что соревнования вносят большой вклад в развитие международного сотрудничества, передает телеканал «МИР 24».
Армейские игры пройдут не только в России, но и на полигонах девяти стран, в том числе Беларуси. Сегодня в Брестской крепости также прошла торжественная церемония открытия. В республике проведут два конкурса: среди подразделений специального назначения и снайперов.
Соревнования в рамках Армейских игр будут проходить в Беларуси до 15 августа.
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В Беларуси проведут два конкурса: среди подразделений специального назначения и снайперов.
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