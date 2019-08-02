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В Бресте прошла церемония открытия Армейских игр-2019

03.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В подмосковном Алабино открылись Пятые Армейские игры. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и отметил, что соревнования вносят большой вклад в развитие международного сотрудничества, передает телеканал «МИР 24».

Армейские игры пройдут не только в России, но и на полигонах девяти стран, в том числе Беларуси. Сегодня в Брестской крепости также прошла торжественная церемония открытия. В республике проведут два конкурса: среди подразделений специального назначения и снайперов.

«Это реальный шанс сравнить подготовку, которой мы достигли за год по сравнению с другими командами. Всего участвует 21 команда. Это уникальный шанс определить лучшего, кому нужно учиться, кому на что обращать внимание», – отметил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Вадим Денисенко.

Соревнования в рамках Армейских игр будут проходить в Беларуси до 15 августа.
 



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В Беларуси проведут два конкурса: среди подразделений специального назначения и снайперов.
 
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