В Бресте прошла церемония открытия Армейских игр-2019

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В подмосковном Алабино открылись Пятые Армейские игры. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и отметил, что соревнования вносят большой вклад в развитие международного сотрудничества, передает телеканал «МИР 24».

Армейские игры пройдут не только в России, но и на полигонах девяти стран, в том числе Беларуси. Сегодня в Брестской крепости также прошла торжественная церемония открытия. В республике проведут два конкурса: среди подразделений специального назначения и снайперов.

«Это реальный шанс сравнить подготовку, которой мы достигли за год по сравнению с другими командами. Всего участвует 21 команда. Это уникальный шанс определить лучшего, кому нужно учиться, кому на что обращать внимание», – отметил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Вадим Денисенко.

Соревнования в рамках Армейских игр будут проходить в Беларуси до 15 августа.

