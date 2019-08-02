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“Рыцарский фест” в Мстиславле – Фото
03.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Фестиваль средневековой культуры “Рыцарский фест” проходит в Мстиславле. В празднике, который развернулся на нескольких городских площадках, принимают участие рыцарские клубы Беларуси и России.
Фото Валерии Дроздовской
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Фестиваль средневековой культуры “Рыцарский фест” проходит в Мстиславле. В празднике, который развернулся на нескольких городских площадках, принимают...
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