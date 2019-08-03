Алексей Бага: «Мы слишком маленькие букашки, чтобы двигать большие европейские фишки»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после разгрома минского «Торпедо» (8:1) дал пресс-конференцию, где рассказал о многом.





Любая победа приятна. Идем дальше, — начал коуч борисовчан. — Получили практику ребята, которые мало играли, и дублеры. Другая сторона игры, о которой хочется не говорить, а кричать. Что происходит с командой ["Торпедо"], когда взрослые люди дают обещания, а потом исчезают.

Теперь мы теряем самобытную команду с талантливыми ребятами и тренерами и смотрим на это с равнодушием. Нужно поддерживать их, чтобы они не пропали в этой жизни, играли и тренировали. Хочется пожелать им терпения и удачи. А своим ребятам — спасибо за профессионализм. Готовимся дальше.