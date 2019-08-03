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Минское «Торпедо» «всё»
Источник материала: Tut.by
В матче Кубка Беларуси по футболу минское «Торпедо» проиграло БАТЭ со счетом 1:8. Главный тренер столичной команды Владимир Невинский отметил, что «Торпедо» свой путь закончило",
Таким образом, в оставшихся матчах высшей лиги автозаводцам будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Согласно регламенту чемпионата, команде, которая провела 50 и более процентов матчей и снимается с чемпионата, в оставшихся турах засчитываются технические поражения.
Опять же, в соответствии с регламентом, юридически снятие «Торпедо» с чемпионата должен утвердить исполком БФФ. Что, по всей видимости, будет сделано на ближайшем заседании.
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В оставшихся матчах чемпионата Беларуси минскому «Торпедо» будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
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