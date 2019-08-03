Минское «Торпедо» «всё»

Источник материала: Tut.by

В матче Кубка Беларуси по футболу минское «Торпедо» проиграло БАТЭ со счетом 1:8. Главный тренер столичной команды Владимир Невинский отметил, что «Торпедо» свой путь закончило", пишет Прессбол.



Фото: «Торпедо» (Минск)

Таким образом, в оставшихся матчах высшей лиги автозаводцам будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Согласно регламенту чемпионата, команде, которая провела 50 и более процентов матчей и снимается с чемпионата, в оставшихся турах засчитываются технические поражения.

Опять же, в соответствии с регламентом, юридически снятие «Торпедо» с чемпионата должен утвердить исполком БФФ. Что, по всей видимости, будет сделано на ближайшем заседании.