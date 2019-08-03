|
Очередное «минирование» в Минске: теперь вокзал и аэропорт
Источник материала: БДГ
Неизвестный 3 августа сообщил о том, что здание минского железнодорожного вокзала и два самолета в Национальном аэропорту Минск заминированы.
Известно, что злоумышленник прислал сообщение на электронную почту Могилевского отделения БелЖД. Самолеты, о которых идет речь, должны были отправиться из Минска в Калининград и из Минска в Киев.
В срочном порядке была проведена проверка, взрывчатых веществ не обнаружено,
Возбуждено уголовное дело.
Теперь милиция ищет отправителя сообщения. Подобные «послания» очень дорого обходятся государству, поэтому наказание лжеминерам предусмотрено весьма нешуточное. Вплоть до семи лет лишения свободы.
Напомним, что в прошедшие полгода по Беларуси прокатилась волна сообщений о ложных минированиях крупных объектов. Так, в мае письмо о минировании
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный 3 августа сообщил о том, что здание минского железнодорожного вокзала и два самолета в Национальном аэропорту Минск заминированы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)