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Очередное «минирование» в Минске: теперь вокзал и аэропорт

03.08.2019 21:17 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Неизвестный 3 августа сообщил о том, что здание минского железнодорожного вокзала и два самолета в Национальном аэропорту Минск заминированы.

Известно, что злоумышленник прислал сообщение на электронную почту Могилевского отделения БелЖД. Самолеты, о которых идет речь, должны были отправиться из Минска в Калининград и из Минска в Киев.

В срочном порядке была проведена проверка, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданава.

Возбуждено уголовное дело.

Теперь милиция ищет отправителя сообщения. Подобные «послания» очень дорого обходятся государству, поэтому наказание лжеминерам предусмотрено весьма нешуточное. Вплоть до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в прошедшие полгода по Беларуси прокатилась волна сообщений о ложных минированиях крупных объектов. Так, в мае письмо о минировании пришло а Национальный банк Беларуси. В конце апреля злоумышленники сообщили, что заминирован Национальный аэропорт «Минск», отель «Хилтон» и железнодорожный вокзал. В феврале неизвестные сообщили о минировании касс «Белавиа», в Мозыре злоумышленники сообщили о минировании здания КГК.

 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестный 3 августа сообщил о том, что здание минского железнодорожного вокзала и два самолета в Национальном аэропорту Минск заминированы.
 
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