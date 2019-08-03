Очередное «минирование» в Минске: теперь вокзал и аэропорт

Неизвестный 3 августа сообщил о том, что здание минского железнодорожного вокзала и два самолета в Национальном аэропорту Минск заминированы.

Известно, что злоумышленник прислал сообщение на электронную почту Могилевского отделения БелЖД. Самолеты, о которых идет речь, должны были отправиться из Минска в Калининград и из Минска в Киев.

В срочном порядке была проведена проверка, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданава.

Возбуждено уголовное дело.

Теперь милиция ищет отправителя сообщения. Подобные «послания» очень дорого обходятся государству, поэтому наказание лжеминерам предусмотрено весьма нешуточное. Вплоть до семи лет лишения свободы.