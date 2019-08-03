Опубликован «закон об отсрочках»: как он повлияет на меня?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

30 июля официально опубликован «закон об отсрочках», это значит, что 10 августа он вступит в силу. Главное изменение: раньше отсрочку от службы в армии давали каждый раз, когда молодой человек продолжал учебу — на время колледжа, университета, магистратуры, аспирантуры.



