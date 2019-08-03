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Опубликован «закон об отсрочках»: как он повлияет на меня?

03.08.2019 20:07 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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30 июля официально опубликован «закон об отсрочках», это значит, что 10 августа он вступит в силу. Главное изменение: раньше отсрочку от службы в армии давали каждый раз, когда молодой человек продолжал учебу — на время колледжа, университета, магистратуры, аспирантуры.

Опубликован «закон об отсрочках»: как он повлияет на меня?

Опубликован «закон об отсрочках»: как он повлияет на меня?

Author: Редактор сайта

 
 
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30 июля официально опубликован «закон об отсрочках», это значит, что 10 августа он вступит в Сообщение Опубликован «закон об отсрочках»: как он повлияет на меня?...
 
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