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Опубликован «закон об отсрочках»: как он повлияет на меня?
03.08.2019 20:07 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
30 июля официально опубликован «закон об отсрочках», это значит, что 10 августа он вступит в силу. Главное изменение: раньше отсрочку от службы в армии давали каждый раз, когда молодой человек продолжал учебу — на время колледжа, университета, магистратуры, аспирантуры.
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30 июля официально опубликован «закон об отсрочках», это значит, что 10 августа он вступит в Сообщение Опубликован «закон об отсрочках»: как он повлияет на меня?...
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