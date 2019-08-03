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Проверено: взрывчатка на вокзале и в самолетах не обнаружена
Источник материала: Партизан
Правоохранители в течение нескольких часов тщательно обследовали объекты указанные в письме, которое неизвестный прислал сегодня в Могилевское отделение БЖД по электронной почте. Взрывных устройств не обнаружено.
В настоящее время ведется поиск отправителя сообщения о «минировании». «Подобные« послания» очень дорого обходятся государству, поэтому наказание лжеминера предусмотрено очень нешуточное. Вплоть до семи лет лишения свободы», - отмечается в сообщении.
Следственным комитетом по факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело,
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