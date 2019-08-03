Проверено: взрывчатка на вокзале и в самолетах не обнаружена

Правоохранители в течение нескольких часов тщательно обследовали объекты указанные в письме, которое неизвестный прислал сегодня в Могилевское отделение БЖД по электронной почте. Взрывных устройств не обнаружено.









В настоящее время ведется поиск отправителя сообщения о «минировании». «Подобные« послания» очень дорого обходятся государству, поэтому наказание лжеминера предусмотрено очень нешуточное. Вплоть до семи лет лишения свободы», - отмечается в сообщении.





пишет НН. Следственным комитетом по факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело,НН.



