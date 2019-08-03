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Смотрите, как выглядел концерт на пл. Ленина с высоты
04.08.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
3 августа 2019 года на площади им. Ленина группа Спасение представила жителям города свой концерт в честь собственного 30-летия и 1000-летия Бреста.
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3 августа 2019 года на площади им. Ленина группа Спасение представила жителям города свой концерт в честь собственного 30-летия и 1000-летия Бреста. фото - http://sferitus.com ...
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