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Пакет межрегиональных соглашений

04.08.2019 — Разное | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве подписан на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана.

Пакет межрегиональных соглашений

Cоглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах подписали Гомельская область с Ферганской и Хорезмской областями, Гродненская – с Самаркандской и Андижанской, Витебская – с Наманганской, Брестская – с Бухарской и Сырдарьинской. Аналогичные документы подписаны между Могилевской и Андижанской, Джизакской областями. Минский облисполком договорился о сотрудничестве в социальной сфере с Ташкентской областью. Подписан план мероприятий на 2019-2020 годы по реализации соглашения между хокимиятом Ташкента и Минским городским исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Как сообщила журналистам заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина, подписано 26 прямых соглашений между регионами. Еще ряд соглашений подписан во время встречи глав государств. В работе находятся более 20 коммерческих контрактов.
Форум регионов стал историческим событием в отношениях Беларуси и Узбекистана, новой страницей, которая открывает большие возможности.
Белорусско-узбекские отношения вступили в качественно новую фазу по всему спектру отношений – политический диалог, экономическое сотрудничество, культурно-гуманитарные связи, отметил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев. «Наши двусторонние отношения не были бы полноценными без взаимодействия между парламентами. Ресурс парламентской дипломатии сегодня играет практически такую же роль, как и межправительственные отношения», – сказал он. Озвучены перспективные направления межпарламентского диалога. Это касается совершенствования правовой базы, обмена опытом работы и, самое главное, четкого парламентского контроля за своевременным исполнением договоренностей.

БЕЛТА.

 
 
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Пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве подписан на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана. Cоглашения о сотрудничестве в торгово-экономической,...
 
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