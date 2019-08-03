Соболенко пробилась в финал теннисного турнира в американском Сан-Хосе

Источник материала: Аргументы и факты

В американском Сан-Хосе на решающую стадию вышел теннисный турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $875 тыс. В полуфинале соревнований встречались белоруска Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) и хорватская теннисистка Донна Векич (25).

В первом сете зрители наблюдали равную игру, при этом было большое количество брейков. Более стабильной на своей подаче оказалась белоруска, что и стало ключевым моментом в первой партии. Во втором сете Соболенко действовала увереннее и сумела выиграть матч – 6:4, 6:3.

За титул турнира в Сан-Хосе Арина Соболенко поспорит с китайской спортсменкой Сайсай Чжэн (55), которая в полуфинале была сильнее Марии Саккари (30) из Греции.

Финал состоится в ночь с 4 на 5 августа в 2.00 по белорусскому часовому поясу. Отметим, что Соболенко в шаге от завоевания своего четвертого «одиночного» титула на турнирах WTA в карьере и второго в нынешнем сезоне. В начале года нашей спортсменке покорился турнир в Шэньчжэне.