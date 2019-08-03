ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко пробилась в финал теннисного турнира в американском Сан-Хосе

04.08.2019 06:47 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко пробилась в финал теннисного турнира в американском Сан-Хосе
Женская теннисная ассоциация

В американском Сан-Хосе на решающую стадию вышел теннисный турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $875 тыс. В полуфинале соревнований встречались белоруска Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) и хорватская теннисистка Донна Векич (25).

Соболенко пробилась в финал теннисного турнира в американском Сан-Хосе За что могут оштрафовать теннисиста?

В первом сете зрители наблюдали равную игру, при этом было большое количество брейков. Более стабильной на своей подаче оказалась белоруска, что и стало ключевым моментом в первой партии. Во втором сете Соболенко действовала увереннее и сумела выиграть матч – 6:4, 6:3.

За титул турнира в Сан-Хосе Арина Соболенко поспорит с китайской спортсменкой Сайсай Чжэн (55), которая в полуфинале была сильнее Марии Саккари (30) из Греции.

Финал состоится в ночь с 4 на 5 августа в 2.00 по белорусскому часовому поясу. Отметим, что Соболенко в шаге от завоевания своего четвертого «одиночного» титула на турнирах WTA в карьере и второго в нынешнем сезоне. В начале года нашей спортсменке покорился турнир в Шэньчжэне.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка в шаге от завоевания четвертого одиночного титула турнира WTA в карьере.
 
Новости дня
Новости разные
 
Смотрите, как выглядел концерт на пл. Ленина с высоты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика