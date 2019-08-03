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Соболенко впервые в сезоне вышла в финал турнира серии «Премьер», одолев в Сан-Хосе хорватку Векич
Источник материала: Tut.by
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла хорватку Донну Векич в полуфинале турнира в Сан-Хосе (призовой фонд — 876,18 тыс. долларов) — 6:4, 6:3. Арина провела практически безупречный поединок: процент попадания первой подачи в корт по сравнению с четвертьфиналом вырос у нее на 18 процентов, а по виннерам она превзошла Векич в три раза.
В начале встречи против Донны Векич (25 WTA), которая накануне
В шестом гейме у Арины имелось три брейк-пойнта, из чего она также извлекла пользу — 4:2. Далее Векич во многом за счет неточностей белоруски сделала обратный брейк и наконец набрала очко через подачу — 4:4. Арина отреагировала правильно и взяла гейм на подаче «под ноль». После двойной ошибки у Векич Соболенко добралась до сетбола, а затем в розыгрыше перевела мяч по линии в незащищенную часть корта.
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