Соболенко впервые в сезоне вышла в финал турнира серии «Премьер», одолев в Сан-Хосе хорватку Векич

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла хорватку Донну Векич в полуфинале турнира в Сан-Хосе (призовой фонд — 876,18 тыс. долларов) — 6:4, 6:3. Арина провела практически безупречный поединок: процент попадания первой подачи в корт по сравнению с четвертьфиналом вырос у нее на 18 процентов, а по виннерам она превзошла Векич в три раза.



Фото: Reuters

В начале встречи против Донны Векич (25 WTA), которая накануне оказалась сильнее Виктории Азаренко , Арина Соболенко (10 WTA) была терпелива в игре на задней линии и при первой возможности выходила к сетке, чтобы завершать розыгрыши. Во втором и третьем геймах теннисистки обменялись брейками. В четвертом гейме Арина во второй раз реализовала двойной брейк-пойнт и вновь не сумела закрепить преимущество, когда в концовке пятого гейма допустила двойную ошибку и пробила в сетку в короткой перестрелке, — 3:2.

В шестом гейме у Арины имелось три брейк-пойнта, из чего она также извлекла пользу — 4:2. Далее Векич во многом за счет неточностей белоруски сделала обратный брейк и наконец набрала очко через подачу — 4:4. Арина отреагировала правильно и взяла гейм на подаче «под ноль». После двойной ошибки у Векич Соболенко добралась до сетбола, а затем в розыгрыше перевела мяч по линии в незащищенную часть корта.