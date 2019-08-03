Парень и девушка всю жизнь любили друг друга, но их разлучили. Через 40 лет им удалось встретиться

Источник материала: Tut.by

72-летняя Энн Хант из города Сидкап, Англия, познакомилась с Джеффом, когда они были еще подростками. Они настолько влюбились друг в друга, что ни дня не могли провести врозь и постоянно ходили на романтические свидания, пишет Media Leaks .

Впервые Энн и Джефф увиделись в далеком 1960 году, когда ей было 14, а ему 17 лет. Женщина говорит, что это была любовь с первого взгляда. Ей настолько понравился Джефф, что она постоянно говорила об этом своей маме и всем своим друзьям. Все ее мысли были только о нем. Сейчас она с теплотой в сердце вспоминает, как это было.





«Я приехала из Лондона и сошла с поезда. Когда я посмотрела через платформу, то встретилась взглядом с Джеффом, который работал на станции швейцаром. Я не могла оторвать от него взгляда, потому что он был настоящим красавчиком. Потом он заметил мой взгляд и подошел ко мне. И мы очень мило побеседовали».

Парень не растерялся и взял ее домашний номер телефона. А затем связался с девушкой. И после этого они уже не могли друг без друга. Энн говорит, что это было замечательное время: они молоды, влюблены, а впереди еще целая жизнь. Женщина подмечает, что любила смех Джеффа, его веселые глаза и улыбку, против которой она просто не могла устоять.

Однако мать девушки решила, что ее дочь достойна большего, и всячески препятствовала их встречам. Дело в том, что парень был из бедной семьи, в то время как родители Энн были довольно состоятельными людьми. Именно поэтому мама считала, что такие отношения точно не пойдут на пользу ее дочери, и бесилась от того, что Джефф оказывает влияние на девушку. Однако и родители самого юноши тоже не остались в стороне.

Когда он ушел в армию, то писал своей любимой каждый день письма, в которых признавался в любви и представлял момент их встречи. Энн была очень расстроена, что он так далеко от нее, но иногда им даже удавалось увидеться, когда у Джеффа были отгулы. Но все изменилось, когда мама парня выиграла деньги в лотерею, а потом решила уехать жить в Германию. Она хотела забрать с собой сына, но тот категорически отказывался куда-либо уезжать, потому что не мог жить без своей любимой.

И мама Джеффа решилась на подлый прием: она сказала девушке, что ее сын встретил другую и очень ее любит. Причем сыграла свою лживую роль настолько круто, что эмоции женщины заставили поверить Энн в эту выдуманную историю.

«Она была такой злой и расстроенной из-за своего сына, когда говорила, что Джефф встречается с кем-то ещё, что я поверила ей».

Убитая горем девушка перестала писать и отвечать на письма. И прошло много лет, прежде чем ее душевные раны залечились. Энн уже встретила другого мужчину, за которого она собиралась выйти замуж. Но за неделю до свадьбы снова столкнулась с Джеффом спустя много лет.

«Это был 1967 год, а мне было 20 лет. Я села в поезд, а он сел напротив меня. Мое сердце буквально выскочило из груди, когда он стоял передо мной и улыбался».

Молодые люди разговорились, и Энн поведала ему, что выходит замуж. Парень честно признался ей, что не хочет, чтобы она была с кем-то, кроме него. И эти слова разорвали сердце девушки на части.

«Я знала, что моя любовь к жениху была не такой сильной, как к Джеффу. Но я не могла отменить свадьбу. Просто не могла».

Свадьба все-таки состоялась. У них с мужем родилась дочь, которую они очень любят. Но брак был обречен на то, чтобы быть несчастным. Ведь сердце Энн принадлежало другому мужчине. И она ничего не знала о том, где сейчас ее любовь. В итоге супруги развелись через 25 лет совместной жизни.

«На протяжении всего брака я часто думала о Джеффе. Думала о том, как у него дела. Слишком много вещей напоминали мне о нем изо дня в день».

После развода Энн стала предпринимать отчаянные попытки найти своего любимого в соцсетях. Она буквально пролистала весь интернет, чтобы узнать хотя бы малейшую информацию о судьбе Джеффа.

«Я предполагала, что он, должно быть, счастлив в браке и ничего не хочет слышать обо мне».

Но оказалось, что женщина ошибалась. Все это время Джефф не оставлял попыток найти ее. Сестра мужчины случайно наткнулась на страничку Энн в соцсети и рассказала ему об этом. Он сразу же написал ей сообщение, и долгожданная встреча состоялась через 40 лет.





«Он написал мне сообщение и спросил, как мои дела. Потом объяснил, что в разводе, и узнал, сможем ли мы встретиться. Я согласилась немедленно».

И когда они встретились, то им действительно было о чем поговорить. Энн сразу же призналась в чувствах к Джеффу, а он открыл ей свое сердце. Теперь никто и ничто не могло их разлучить, и они были счастливы, как никогда раньше.

«Мы наслаждались солнечным теплом, гуляли по вечерам. Наверстывали упущенное за 40 лет. Мне так повезло, что он вернулся в мою жизнь. Все было идеально».

Но в 2017 году здоровье Джеффа резко ухудшилось. Его сердце ослабевало с каждым днем, а болезни шли одна за другой. К сожалению, в октябре того же года он скончался в возрасте 73 лет.

«В тот день, когда он умер, он сказал мне, что когда впервые увидел меня, сразу понял, что я девушка, с которой он хотел бы провести всю свою жизнь. Я сидела, держала его за руку и гладила по голове, пока он не сделал свой последний вздох».

Но несмотря на такую трагедию, Энн говорит, что она стойко перенесла все удары судьбы. Конечно, ей грустно, что время неумолимо летит вперед и забирает дорогих нам людей. Но с этим ничего не поделать. Однако оно не может забрать самое главное — память о любимых людях, которая навсегда остается в сердце.