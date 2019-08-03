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Рианна снялась в новой рекламной кампании бренда нижнего белья
Источник материала: Tut.by
Американская певица Рианна, которая в 2019 году заняла первое место в ежегодном списке Forbes «Самые богатые self-made женщины Америки» в категории девушек-музыкантов, снялась в откровенной фотосессии для рекламы нижнего белья собственного бренда Fenty. Фотографии опубликованы в инстаграм-аккаунте звезды.
Напомним, Forbes
Чтобы привлечь внимание к белью, миллионерша сама выступает рекламным лицом коллекций белья и одежды. На последней фотосессии для коллекции Хtrа VIР ВОХ Рианна позирует в полупрозрачном белье с цветочным принтом. «Новая августовская коллекция Savage Fenty сегодня ночью будет доступна на сайте», — подписала она публикацию.
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Чтобы привлечь внимание к белью, миллионерша сама выступает рекламным лицом коллекций белья и одежды.
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