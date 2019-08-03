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Рианна снялась в новой рекламной кампании бренда нижнего белья

04.08.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская певица Рианна, которая в 2019 году заняла первое место в ежегодном списке Forbes «Самые богатые self-made женщины Америки» в категории девушек-музыкантов, снялась в откровенной фотосессии для рекламы нижнего белья собственного бренда Fenty. Фотографии опубликованы в инстаграм-аккаунте звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Напомним, Forbes оценил состояние Рианны в 600 миллионов долларов. По информации издания, значительная часть ее капитала была получена благодаря запуску линии косметики Fenty Beauty в 2017 году. Кроме Fenty Beauty Рианна создала бренд нижнего белья Savage x Fenty с Tech Style Fashion Group и марку одежды Fenty вместе с LVMH.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Чтобы привлечь внимание к белью, миллионерша сама выступает рекламным лицом коллекций белья и одежды. На последней фотосессии для коллекции Хtrа VIР ВОХ Рианна позирует в полупрозрачном белье с цветочным принтом. «Новая августовская коллекция Savage Fenty сегодня ночью будет доступна на сайте», — подписала она публикацию.

 
 
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Чтобы привлечь внимание к белью, миллионерша сама выступает рекламным лицом коллекций белья и одежды.
 
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