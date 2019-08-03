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Глупый вопрос: понимают ли собаки друг друга? А если они из разных стран?

04.08.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Порой у нас возникают странные вопросы вроде «что будет, если чихнуть с открытыми глазами» или «кого чаще кусают комары». Сегодня мы решили узнать у современной науки ответ на вопрос — понимают ли собаки друг друга.


В лингвистическом плане собаки, разговаривать, конечно, не умеют. Как говорит кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Николай Формозов, большинство ученых в современной науке считают, что звуки, издаваемые животными, — это своеобразное невербальное общение, которое связано с выражением сиюминутного эмоционального состояния.

В исследовании 2018 года «Коммуникация у собак» говорится, что собачье общение подразделяется на визуальные и вокальные сигналы. Визуальные включают в себя, например, движения пасти и положение головы, ушей и хвоста, тела в целом; взгляд, выражение морды, облизывание, обнюхивание и так далее. А вокальные сигналы — это лай, рычание, вой, скуление, вздохи. Также собаки используют для коммуникации запахи и феромоны.

В книге «Что значит быть собакой. И другие открытия в области нейробиологии животных образе» сказано: так как у собак отсутствует речь, то у них нет нужны в «символической репрезентации наименований предметов». А вот знать, как с тем или иным объектом обращаться — хватать, съедать, избегать, — крайне важно. Возможно, в собачьем семантическом пространстве действия и объекты сильно сближены. Например, семантическая репрезентация слова «белка» может выглядеть как «догнать и загрызть», а «мяч» может быть представлен как «догнать и принести».

А могут ли собаки, выросшие в разных странах, понимать друг друга?

Если верить Psychology Today, то да — практически все собаки могут понимать лай других собак независимо от того, откуда они взялись.

А вот с людьми-иностранцами собакам будет общаться сложнее. Исследование венгерских ученых показывает, что мозг собак реагирует на конкретные слова, а не только на тон высказывания человека. Однако в разных странах даже лай собак называется по-разному: так, русский «гав-гав» в Германии станет «вуф-вуф», а в Италии — «бау-бау». Так что пес из Франции может не понять команды на русском.

 
 
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