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Глупый вопрос: понимают ли собаки друг друга? А если они из разных стран?
Источник материала: Tut.by
Порой у нас возникают странные вопросы вроде «что будет, если
В лингвистическом плане собаки, разговаривать, конечно, не умеют. Как говорит кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Николай Формозов, большинство ученых в современной науке считают, что звуки, издаваемые животными, — это своеобразное невербальное общение, которое связано с выражением сиюминутного эмоционального состояния.
В исследовании 2018 года «Коммуникация у собак»
В книге «Что значит быть собакой. И другие открытия в области нейробиологии животных образе» сказано: так как у собак отсутствует речь, то у них нет нужны в «символической репрезентации наименований предметов». А вот знать, как с тем или иным объектом обращаться — хватать, съедать, избегать, — крайне важно. Возможно, в собачьем семантическом пространстве действия и объекты сильно сближены. Например, семантическая репрезентация слова «белка» может выглядеть как «догнать и загрызть», а «мяч» может быть представлен как «догнать и принести».
А могут ли собаки, выросшие в разных странах, понимать друг друга?
Если верить
А вот с людьми-иностранцами собакам будет общаться сложнее. Исследование венгерских ученых
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