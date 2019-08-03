Итоги социально-экономического развития Пинского района за первое полугодие подвели на заседании райисполкома

Источник материала: Полесская правда



Заседание районного исполнительного комитета, которое прошло 26 июля, стало, несомненно, знаковым событием в общественно-политической жизни Пинщины: были не только подведены итоги нашей работы за первое полугодие, но и, главное, намечены конкретные пути устранения недоработок и исправления ошибок.

Забегая немного вперед, поделюсь двумя личными впечатлениями. Первое из них – решение экономического суда Брестской области о выводе из процедуры санации ОАО «Охово». Таким образом, из 5-ти сельскохозяйственных предприятий района, ранее находившихся в процедуре санации, осталось только одно. И говорит этот факт о том, что все-таки можем мы даже в критических ситуациях собраться и найти в себе силы решить самые нерешаемые вопросы. Ну, а второе впечатление и не впечатление даже, а вывод: району придется основательно засучить рукава, чтобы достойно завершить нынешний год. Потенциал для этого есть, о чем и говорил заместитель председателя райисполкома В.П. Петько в своем докладе по основному вопросу – «Об итогах социально-экономического развития Пинского района и исполнения районного бюджета в первом полугодии 2019 года». Конечно, та напряженная работа, которая велась исполнительным комитетом по обеспечению выполнения прогнозных показателей и заданий, не могла не дать положительного результата.

А он таков: за первое полугодие районом обеспечено выполнение 11 из 15 основных прогнозов, в том числе 3 из 4 показателей эффективности работы председателя райисполкома. Проще говоря, народнохозяйственный комплекс Пинщины получил за свою работу за первые шесть месяцев года положительную оценку. Особой похвалы заслужили аграрники, стараниями которых сельское хозяйство уверенно становится локомотивом отечественной экономики. По крайней мере, на текущий момент, когда внешнеэкономическая погода оставляет желать лучшего. Этим объясняется отчасти и тот факт, что не выполнен показатель по прямым иностранным инвестициям. И вполне естественно, что исполком в этом направлении проводит серьезную работу. Вот только несколько примеров.

В настоящее время с польскими партнерами проводятся переговоры по организации производства выращивания грибов на базе овощехранилища ОАО «Охово» и картофелехранилища ОАО «Труд». В августе текущего года ожидается приезд представителей инвестиционной турецкой компании, заинтересованной в совместном проекте по развитию ООО «ВИП-Поречское» по закладке фруктового сада на площади 50 гектаров по противоградной технологии с капельным поливом, а также строительством фруктохранилища на 5 тысяч тонн. В настоящее время реализуется проект по строительству швейной мастерской в Молотковичской вспомогательной школе-интернате. Это совместный проект с поляками.

Есть проблемы в промышленности: не выполнен показатель индекса физического объема производства продукции. Правда, и задание по нему нам досталось одно из самых высоких в области – 107,5 процента (для области – 101,5 процента). К чести наших производственников, они не стушевались: во втором квартале у нас достигнута существенная динамика – темп роста в районе оказался выше среднеобластного. Это, согласитесь, внушает определенный оптимизм. Тем более резервы есть. И заключаются они в том, что должны выйти на необходимый уровень производства те несколько предприятий, которые потянули районные показатели вниз. Таких, то есть убыточных, организаций и предприятий в районе пока 4.

Проведены аналитические мероприятия по изучению финансового состояния и причин убыточности ПУП «Пинское зверохозяйство Белкоопсоюза». Установлено, что убытки в 2019 году, в основном, получены не из-за производственных процессов… В целях повышения эффективности работы было реорганизовано ОАО «Пинскрайагросервис» путем выделения птицефабрики и присоединения ее к ОАО «Пинский КХП», ферма по откорму крупного рогатого скота в Гривковичах и более 1 500 гектаров прилегающих сельхозугодий переданы ОАО «Лопатино». Проведена оптимизация (перераспределение) более десяти с половиной тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в тринадцати хозяйствах района. Об ОАО «Охово» я уже говорил. В завершение темы докладчик отметил, что работа по недопущению необоснованного роста затрат во втором квартале дала положительный результат. Так, согласно расчету по ожидаемому уровню снижения затрат на производство продукции по подчиненным государственному сектору экономики за первое полугодие 2019 года показатель составил минус 0,3 процента против плюс 4,7 процента за 1-й квартал.

Затем В.П. Петько перешел к анализу работы аграрного сектора. И сразу подчеркнул, что за счет напряженного труда сельчан и обеспечения темпа роста валовой продукции сельского хозяйства (108 процентов, а это 88,2 миллиона рублей) район в целом положительно повлиял на формирование валового регионального продукта Брестской области. По валовой продукции сельского хозяйства дополнительно к заданию получено 4,1 миллиона рублей, и это перекрыло невыполнение индекса физического объема в сумме 1,5 миллиона рублей, и в целом получен положительный результат в 2,6 миллиона рублей. Номинальная среднемесячная заработная плата за январь-май 2019 года составила 748,3 рубля при задании 722 рубля (103,6 процента).

За январь-май 2019 года экспорт товаров составил 6,6 миллиона долларов, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 103 процента. Наибольший рост обеспечен по таким товарам, как мебель для сидения и ее части, лесоматериалы продольно-распиленные, продукты фармацевтические, свежие яблоки, груши и айва. Существенное уменьшение допущено по таким товарам, как дубленые или выделанные меховые шкурки, говядина свежая или охлажденная, тара из древесины. Из организаций республиканского подчинения (данный показатель формируют 5 предприятий района) экспорт товаров за январь-май 2019 года составил 91,9 процента. Наибольшее падение экспорта допущено УП «Пинское зверохозяйство» и УП «Пинский кооппром» Пинского райпо. Получше динамика наблюдается в УП «МассМебеленд» и ГЛХУ «Пинский лесхоз».

Отдельный раздел доклада – инвестиции, строительство, жилье. Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2019 года составил 44,3 миллиона рублей. Во 2-м полугодии 2019 года силами КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» планируется строительство четырех станций обезжелезивания в агрогородках Оснежицы, Молотковичи, Валище и Новый Двор, что составит 658 тысяч рублей инвестиций в основной капитал. Также будет осуществлена модернизация водозабора в Почапово на сумму 75 тысяч рублей и реконструкция котельной ПМС в Логишине на сумму 1 305 тысяч рублей.

Начато строительство объектов сельскохозяйственного назначения в Дубновичах (ОАО «Парохонское»), двух коровников с доильно-молочным блоком на ферме в Паре (ОАО «Ласицк»), коровника на существующей ферме МТК Черново-2 (ОАО «Лопатино»), двух коровников с доильно-молочным блоком на существующей ферме в Ставке (ОАО «Ставокское»). Сюда же можно отнести и реконструкцию коровника в ОАО «Оснежицкое», строительство в сельхозпредприятиях района более двух десятков силосно-сенажных траншей. И уж коли речь зашла о строительстве, то следует сказать, что жилья введено в эксплуатацию 11,1 тысячи квадратных метров при задании на год 21 тысяча квадратных метров. Выполнение годового задания в части строительно-монтажных работ, безусловно, просматривается.

Что касается вопросов занятости, то докладчик отметил: уровень официально регистрируемой безработицы составил 0,5 процента к численности экономически активного населения района. Численность населения, занятого в экономике, за январь-май 2019 года составила 17 667 человек. По оперативным данным, в январе-июне текущего года наниматели района приняли на работу на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств 36 человек при задании на январь-июнь 35 человек, на год – 70 человек.

И, наконец, была проанализирована ситуация с распоряжением государственным имуществом. Понимая важность эффективного использования имущества, находящегося в государственной собственности, районным исполнительным комитетом вовлечено в хозяйственный оборот 89 объектов площадью 10,7 тысячи квадратных метров, а именно передано в безвозмездное пользование субъектам малого бизнеса для осуществления предпринимательской деятельности 2 объекта площадью 63,4 квадратного метра, 45 объектов площадью 4 013,59 квадратного метра сданы в аренду 90 субъектам хозяйствования. В календарном графике на этот год предусмотрена продажа 13 объектов, находящихся в собственности района.

Несколько слов об итогах исполнения бюджета района за первое полугодие. В консолидированный бюджет Пинского района за 1-е полугодие 2019 года поступило 24,2 миллиона рублей доходов, что составляет 47,6 процента к уточненному годовому плану и 114,1 процента к уровню прошлого года. Собственных доходов получено в сумме 15,6 миллиона рублей, или 48 процентов к уточненному годовому плану и 104,8 процента к соответствующему периоду прошлого года.

Такой получился принципиальный разговор. Окончательные итоги будут, конечно, подведены в начале будущего года. Но чтобы они, итоги, выглядели, по крайней мере, пристойно, руководители предприятий и организаций должны принять решения районного исполнительного комитета как руководство к действию. Иначе, как говорится, удачи не видать.

Юрий СКОРОХОД.