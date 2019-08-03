ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Труженики ОАО «Валище» на встрече с членами информгруппы обсудили вопросы качества дорог, работы медучреждений и организации торговли

04.08.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Труженики ОАО «Валище» на встрече с членами информгруппы обсудили вопросы качества дорог, работы медучреждений и организации торговли
Еще одна информационно-пропагандистская группа райисполкома под руководством заместителя председателя С.С. Жидецкого встретилась с тружениками ОАО «Валище» во главе с директором А.Л. Андриевичем.

Совсем недавно в нашей стране с размахом прошли II Европейские игры. Итоги Игр и стали основной темой, выбранной для информирования. Рассказала об этом заведующая сектором труда и заработной платы управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, секретарь группы  С.В. Полешко.

Далее разговор носил прагматичный характер. Собравшиеся на встрече, а присутствовало 22 человека, могли задать интересующие вопросы, обозначить проблемы. Первыми были затронуты вопросы функционирования учреждений здравоохранения: жителям сельской местности трудно попасть на прием в Пинск к врачам узкой специализации – окулисту, эндокринологу,  запись к которым ведется как минимум на месяц вперед. Еще одна проблема: тяжело положить человека в больницу – нуждающийся в госпитализации долгое время проводит в приемном покое. Участники встречи пообещали изучить данные вопросы, о чем жители будут проинформированы.


Труженики ОАО «Валище» на встрече с членами информгруппы обсудили вопросы качества дорог, работы медучреждений и организации торговли
Поднимались вопросы качества воды (в этом году планируется строительство в Валище станции обезжелезивания), строительства и благоустройства дорог, в частности, дороги Озаричи – Клетная. К слову, в настоящее время ремонт некоторых дорог на территории Валищенского сельсовета осуществляется. Он коснулся тех, которые ведут на Хворосно и Вульку-Лавскую. В планах – ремонт за средства ОАО «Валище» подъезда к мехдвору сельхозпредприятия.

Тружеников ОАО «Валище» волновала тема работы местного отделения Беларусбанка и предоставления банковских услуг, но еще более – торгового обслуживания в магазинах Пинского райпо. В качестве примера приводили организацию торговли в Телеханах и Ивацевичах, где товары значительно дешевле. Видя заметную выгоду, за покупками валищенцы едут в соседний район.

Все поднятые вопросы члены информационно-пропагандистской группы взяли на контроль для изучения и поиска решений с участием заинтересованных служб. В работе ИПГ также принимали участие начальник финансового отдела райисполкома Т.С. Тумилович, главный редактор газеты «Полесская правда» В.Н. Подлужная, ведущий специалист отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг филиала № 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» А.В. Диковицкий.

Екатерина МАЙСКАЯ.
Фото автора. 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Разговор информгруппы с работниками Городищенской мебельной фабрики прошёл на равных
Итоги социально-экономического развития Пинского района за первое полугодие подвели на заседании райисполкома »
Новости дня
Новости разные
 
Налоговая резко уменьшила число проверок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика