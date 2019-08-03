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Труженики ОАО «Валище» на встрече с членами информгруппы обсудили вопросы качества дорог, работы медучреждений и организации торговли
04.08.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Совсем недавно в нашей стране с размахом прошли II Европейские игры. Итоги Игр и стали основной темой, выбранной для информирования. Рассказала об этом заведующая сектором труда и заработной платы управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, секретарь группы С.В. Полешко.
Далее разговор носил прагматичный характер. Собравшиеся на встрече, а присутствовало 22 человека, могли задать интересующие вопросы, обозначить проблемы. Первыми были затронуты вопросы функционирования учреждений здравоохранения: жителям сельской местности трудно попасть на прием в Пинск к врачам узкой специализации – окулисту, эндокринологу, запись к которым ведется как минимум на месяц вперед. Еще одна проблема: тяжело положить человека в больницу – нуждающийся в госпитализации долгое время проводит в приемном покое. Участники встречи пообещали изучить данные вопросы, о чем жители будут проинформированы.
Тружеников ОАО «Валище» волновала тема работы местного отделения Беларусбанка и предоставления банковских услуг, но еще более – торгового обслуживания в магазинах Пинского райпо. В качестве примера приводили организацию торговли в Телеханах и Ивацевичах, где товары значительно дешевле. Видя заметную выгоду, за покупками валищенцы едут в соседний район.
Все поднятые вопросы члены информационно-пропагандистской группы взяли на контроль для изучения и поиска решений с участием заинтересованных служб. В работе ИПГ также принимали участие начальник финансового отдела райисполкома Т.С. Тумилович, главный редактор газеты «Полесская правда» В.Н. Подлужная, ведущий специалист отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг филиала № 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» А.В. Диковицкий.
Екатерина МАЙСКАЯ.
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