Труженики ОАО «Валище» на встрече с членами информгруппы обсудили вопросы качества дорог, работы медучреждений и организации торговли

Источник материала: Полесская правда



Еще одна информационно-пропагандистская группа райисполкома под руководством заместителя председателя С.С. Жидецкого встретилась с тружениками ОАО «Валище» во главе с директором А.Л. Андриевичем.

Совсем недавно в нашей стране с размахом прошли II Европейские игры. Итоги Игр и стали основной темой, выбранной для информирования. Рассказала об этом заведующая сектором труда и заработной платы управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, секретарь группы С.В. Полешко.

Далее разговор носил прагматичный характер. Собравшиеся на встрече, а присутствовало 22 человека, могли задать интересующие вопросы, обозначить проблемы. Первыми были затронуты вопросы функционирования учреждений здравоохранения: жителям сельской местности трудно попасть на прием в Пинск к врачам узкой специализации – окулисту, эндокринологу, запись к которым ведется как минимум на месяц вперед. Еще одна проблема: тяжело положить человека в больницу – нуждающийся в госпитализации долгое время проводит в приемном покое. Участники встречи пообещали изучить данные вопросы, о чем жители будут проинформированы.





Поднимались вопросы качества воды (в этом году планируется строительство в Валище станции обезжелезивания), строительства и благоустройства дорог, в частности, дороги Озаричи – Клетная. К слову, в настоящее время ремонт некоторых дорог на территории Валищенского сельсовета осуществляется. Он коснулся тех, которые ведут на Хворосно и Вульку-Лавскую. В планах – ремонт за средства ОАО «Валище» подъезда к мехдвору сельхозпредприятия.

Тружеников ОАО «Валище» волновала тема работы местного отделения Беларусбанка и предоставления банковских услуг, но еще более – торгового обслуживания в магазинах Пинского райпо. В качестве примера приводили организацию торговли в Телеханах и Ивацевичах, где товары значительно дешевле. Видя заметную выгоду, за покупками валищенцы едут в соседний район.

Все поднятые вопросы члены информационно-пропагандистской группы взяли на контроль для изучения и поиска решений с участием заинтересованных служб. В работе ИПГ также принимали участие начальник финансового отдела райисполкома Т.С. Тумилович, главный редактор газеты «Полесская правда» В.Н. Подлужная, ведущий специалист отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг филиала № 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» А.В. Диковицкий.

Екатерина МАЙСКАЯ.

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