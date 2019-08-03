Разговор информгруппы с работниками Городищенской мебельной фабрики прошёл на равных

Источник материала: Полесская правда



Без преувеличения можно сказать, что встречи информационно-пропагандистских групп райисполкома с трудовыми коллективами Пинщины неизменно проходят с успехом. Собственно, иначе и не может быть. Во-первых, в исполкоме к таким встречам тщательно готовятся, а потому речь здесь идет, как правило, о вещах простых и понятных, которые волнуют каждого – о медицине, коммуналке, благоустройстве населенных пунктов, зарплатах и так далее. Во-вторых же, в составе информационных групп люди авторитетные – руководители предприятий хозяйственного и социального блоков, правоохранительных органов, медицинских учреждений… И каждый из них готов ответить на любой вопрос сельчан.

Вот и на этот раз на Городищенскую мебельную фабрику приехала группа, которой руководит председатель районного исполнительного комитета И.М. Брилевич. А вошли в нее его заместитель В.П. Петько, начальник отдела экономики райисполкома В.В. Щепетильников, начальник райотдела милиции С.В. Козак, директор КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» В.Н. Гладкий, начальник ГРОЧС В.И. Лозюк, заместитель главного врача УЗ «Пинская центральная поликлиника» Ю.С. Кривопуст, начальник ДРСУ-104 А.П. Будник, заместитель Пинского межрайонного прокурора Л.С. Супрун, генеральный директор ЗАО «Пинскдрев» А.К. Судник.





До этого информационно-пропагандистские группы работали в коллективах сельскохозяйственных предприятий, и вот теперь руководители района приняли решение выступить перед промышленниками. Городищенская мебельная фабрика стала первой в ряду промышленных предприятий, где побывала ИПГ, неспроста: в последнее время фабрика особыми успехами не блещет, оказывая тем самым негативное влияние на индекс физического объема промышленной продукции района. Да и в холдинге городищенские мебельщики занимают далеко не первые места среди структурных подразделений. Как правило, в подобных ситуациях положительную роль играет информированность людей, что позволяет им лучше понять свою значимость в общем процессе.

Во всяком случае, выступление В.П. Петько, в котором он рассказал об итогах социально-экономического развития района в первом полугодии 2019 года, позволило мебельщикам, собравшимся в актовом зале фабрики, объективно взглянуть на свою работу, на свой вклад в общее дело. Но прежде к ним обратился И.М. Брилевич, который в своем выступлении сказал фразу, ставшую лейтмотивом всей встречи:

– В первом полугодии району удалось сохранить положительную динамику развития реального сектора экономики. Но этого недостаточно, чтобы выполнить все ключевые показатели эффективности. И здесь важно понять: по большому счету, наша цель – не показатели как таковые. Важнее то, что за ними стоит улучшение жизни людей. Все просто: больше произведешь и реализуешь – больше заработаешь. Так что общий успех или неуспех зависит от каждого на рабочих местах.

О причинах подобного положения дел говорил в своем выступлении А.К. Судник. Генеральный директор холдинга назвал главным фактором неудач городищенских мебельщиков отсутствие ассортимента продукции, необходимой рынку. Пока на склад ее идет больше, нежели покупателю. Определенные шаги по выходу из кризиса на фабрике предпринимаются, но их пока недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию.

Говорили и на другие темы. И.М. Брилевич подробно ответил на вопрос, который волнует не только жителей Городищенского сельсовета, но и других населенных пунктов – вопрос качества питьевой воды. Проблема и в самом деле стоит достаточно остро, но она по мере возможности решается районной властью: в этом году в районе будут сданы в эксплуатацию 4 станции обезжелезивания воды.

С интересом было прослушано выступление начальника райотдела милиции С.В. Козака. Он рассказал о состоянии охраны порядка на подведомственной территории, о том, как ведется борьба с противоправными проявлениями. У нас теперь новая напасть – киберпреступность, уровень которой за последнее время возрос аж на 220 процентов. И виной всему невнимательность и доверчивость граждан, которые попадают на крючок мошенников самым нелепым образом. И еще: с начала года сотрудники районного отделения ГАИ задержали за рулем 60 пьяных. С этим тоже что-то нужно делать на законодательном уровне.

Начальник ГРОЧС В.И. Лозюк огласил печальную статистику пожаров на территории района: за полугодие их произошло 32, погибло 3 человека. И это несмотря на проводимую профилактическую работу, и работу немалую. В.И. Лозюк подробно рассказал о том, как район противостоял недавней стихии, повредившей крыши многих зданий, линии электропередачи, линии связи и дороги.

– Выстояли, благодаря четкой работе всех служб района, – добавил И.М. Брилевич. – И энергетики, и дорожники, и подразделения борьбы с чрезвычайными ситуациями продемонстрировали высокую степень готовности этих структур, высокий профессионализм.

Завершился этот день информирования посещением производственных цехов фабрики.

Юрий СКОРОХОД.

Фото автора.