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Разговор информгруппы с работниками Городищенской мебельной фабрики прошёл на равных
04.08.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Вот и на этот раз на Городищенскую мебельную фабрику приехала группа, которой руководит председатель районного исполнительного комитета И.М. Брилевич. А вошли в нее его заместитель В.П. Петько, начальник отдела экономики райисполкома В.В. Щепетильников, начальник райотдела милиции С.В. Козак, директор КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» В.Н. Гладкий, начальник ГРОЧС В.И. Лозюк, заместитель главного врача УЗ «Пинская центральная поликлиника» Ю.С. Кривопуст, начальник ДРСУ-104 А.П. Будник, заместитель Пинского межрайонного прокурора Л.С. Супрун, генеральный директор ЗАО «Пинскдрев» А.К. Судник.
Во всяком случае, выступление В.П. Петько, в котором он рассказал об итогах социально-экономического развития района в первом полугодии 2019 года, позволило мебельщикам, собравшимся в актовом зале фабрики, объективно взглянуть на свою работу, на свой вклад в общее дело. Но прежде к ним обратился И.М. Брилевич, который в своем выступлении сказал фразу, ставшую лейтмотивом всей встречи:
О причинах подобного положения дел говорил в своем выступлении А.К. Судник. Генеральный директор холдинга назвал главным фактором неудач городищенских мебельщиков отсутствие ассортимента продукции, необходимой рынку. Пока на склад ее идет больше, нежели покупателю. Определенные шаги по выходу из кризиса на фабрике предпринимаются, но их пока недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию.
Говорили и на другие темы. И.М. Брилевич подробно ответил на вопрос, который волнует не только жителей Городищенского сельсовета, но и других населенных пунктов – вопрос качества питьевой воды. Проблема и в самом деле стоит достаточно остро, но она по мере возможности решается районной властью: в этом году в районе будут сданы в эксплуатацию 4 станции обезжелезивания воды.
С интересом было прослушано выступление начальника райотдела милиции С.В. Козака. Он рассказал о состоянии охраны порядка на подведомственной территории, о том, как ведется борьба с противоправными проявлениями. У нас теперь новая напасть – киберпреступность, уровень которой за последнее время возрос аж на 220 процентов. И виной всему невнимательность и доверчивость граждан, которые попадают на крючок мошенников самым нелепым образом. И еще: с начала года сотрудники районного отделения ГАИ задержали за рулем 60 пьяных. С этим тоже что-то нужно делать на законодательном уровне.
Начальник ГРОЧС В.И. Лозюк огласил печальную статистику пожаров на территории района: за полугодие их произошло 32, погибло 3 человека. И это несмотря на проводимую профилактическую работу, и работу немалую. В.И. Лозюк подробно рассказал о том, как район противостоял недавней стихии, повредившей крыши многих зданий, линии электропередачи, линии связи и дороги.
Завершился этот день информирования посещением производственных цехов фабрики.
Юрий СКОРОХОД.
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