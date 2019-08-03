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В Сети появилось видео, как в оживленном месте в Витебске упала груженая фура
Источник материала: Tut.by
В паблике «Типичный Витебск»
Автор поста в «Типичном Витебске» представляется водителем этой фуры. Он сообщает, что первую помощь ему оказали владельцы машины, которая ехала сзади. Они и предоставили дальнобойщику запись со своего видеорегистратора.
Автор поста утверждает, что причина опрокидывания фуры — в «нарушении целостности несущей конструкции прицепа, вследствие чего он потерял механическую прочность, по-простому говоря — прицеп отжил свое».
Водитель благодарит всех неравнодушных, кто ему помог: хозяевам видеорегистратора, витебскому таксисту Дмитрию, коллеге Виктору (нашел фуру, в которую перегрузили груз, и отвез его в Минск), всем, кто ночью перегружал груз.
«Ребята, у вас очень доброе сердце, спасибо вам огромнейшее! Буду приезжать в Витебск с превеликим удовольствием, потому что знаю, что люди там живут очень хорошие», — пишет водитель.
Напомним, тягач Mercedes с прицепом 31 июля вез поддоны из поселка Витьба в сторону Минска, за рулем находился 30-летний пинчанин. По словам водителя, во время движения он полагался на дорожные знаки и навигатор, поскольку город не знает и плохо в нем ориентируется.
«Проехав улицу Гагарина, мужчина должен был войти в довольно крутой поворот налево. Во время поворота он не справился с управлением, и тягач с прицепом упал на бок», — сообщила ГАИ.
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Водитель сообщает, что первую помощь ему оказали владельцы машины, которая ехала сзади. Они и предоставили дальнобойщику запись со своего видеорегистратора.
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