В Сети появилось видео, как в оживленном месте в Витебске упала груженая фура

Источник материала: Tut.by

В паблике «Типичный Витебск» опубликовали видео, на котором видно, как едет, а потом падает фура, которая перевернулась вечером 31 июля недалеко от Смоленского рынка — на перекрестке улиц Гагарина и Людникова в областном центре.

Автор поста в «Типичном Витебске» представляется водителем этой фуры. Он сообщает, что первую помощь ему оказали владельцы машины, которая ехала сзади. Они и предоставили дальнобойщику запись со своего видеорегистратора.

Автор поста утверждает, что причина опрокидывания фуры — в «нарушении целостности несущей конструкции прицепа, вследствие чего он потерял механическую прочность, по-простому говоря — прицеп отжил свое».

Водитель благодарит всех неравнодушных, кто ему помог: хозяевам видеорегистратора, витебскому таксисту Дмитрию, коллеге Виктору (нашел фуру, в которую перегрузили груз, и отвез его в Минск), всем, кто ночью перегружал груз.

«Ребята, у вас очень доброе сердце, спасибо вам огромнейшее! Буду приезжать в Витебск с превеликим удовольствием, потому что знаю, что люди там живут очень хорошие», — пишет водитель.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

Напомним, тягач Mercedes с прицепом 31 июля вез поддоны из поселка Витьба в сторону Минска, за рулем находился 30-летний пинчанин. По словам водителя, во время движения он полагался на дорожные знаки и навигатор, поскольку город не знает и плохо в нем ориентируется.

«Проехав улицу Гагарина, мужчина должен был войти в довольно крутой поворот налево. Во время поворота он не справился с управлением, и тягач с прицепом упал на бок», — сообщила ГАИ.