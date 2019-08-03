Завтрак с изюминкой. 5 необычных способов приготовления яиц

Источник материала: Tut.by

Омлет, яйцо всмятку, яичница — далеко не все, что можно приготовить из яиц. Попробуйте вкусные рецепты, которые мы собрали для вас, и убедитесь в этом сами.

Яйца в вине





Ингредиенты: Вино красное полусладкое — 200 мл;

Яйца — 2 шт.;

Салат романо — 50 г;

Сливочное масло — 30 г;

Сыр — 15 г;

Укроп — 5 г;

Сахар — 20 г;

Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

Для приготовления яиц пашот в кипящее красное вино добавить пару капель столового уксуса, для лучшего свертывания белка, размешать, сделать воронку, мешать около минуты. Затем разбить яйцо и варить 4 минуты в вине. Листья салата бланшировать в кипящей воде 10 секунд, затем обжарить на сковороде на сливочном масле 30 секунд. 50 мл красного вина выпарить, добавить чайную ложку сахара, выпарить и затянуть сливочным маслом для получения однородной консистенции. На тарелку на листы салата романо выложить яйца, сверху украсить соусом и посыпать сыром. Сверху декорировать укропом.

Запеченные яйца в авокадо





Ингредиенты: Яйца — 4 шт.;

Авокадо — 2 шт.;

Оливковое масло;

Соль, перец, любимые приправы.

Как готовить?

Разогреть духовку до 200 градусов. Авокадо разрезать пополам и убрать косточку. Удалить 2 ч. л. мякоти так, чтобы было достаточно места для жидкого яйца. Разбить яйцо и осторожно влить в авокадо. Посыпать солью, перцем, приправами. Поставить в духовку и готовить примерно 15 минут до желаемой степени готовности.

Бутерброд «Крок-Мадам»





Ингредиенты: Яйца — 2 шт.;

Хлеб — 4 ломтика;

Сливочное масло — 50 г;

Сыр — 4 больших ломтика;

Ветчина — 2 больших ломтика;

Салат — 2 листа;

Соль, перец, любимые приправы — по вкусу.

Как готовить?

Ломтики хлеба слегка смазать сливочным маслом и обжарить на сухой сковороде с одной стороны до золотистого цвета, перевернуть. 2 ломтика снять со сковороды, они понадобятся чуть позже. На оставшиеся 2 кусочка хлеба положить по ломтику сыра и накрыть крышкой, чтобы сыр слегка расплавился. На сыр положить ветчину, накрыть листом салата, положить еще один ломтик сыра и накрыть отложенными кусочками хлеба. Накрыть крышкой и готовить примерно 30 секунд. Снять бутерброды со сковороды. Чтобы яйцо было по размеру сэндвича, используйте специальную форму или кольцо из фольги. Приготовить глазунью до желаемой степени готовности, добавить специи и положить поверх бутерброда.

Яйца пашот





Ингредиенты: Яйца — 2 шт.;

Вода — 1 л;

Уксус — 1 ст. л.

Как готовить?

Вскипятить воду, убавить огонь. В едва кипящую, с только начинающимися пузырьками воду влить уксус. Яйцо нужно заранее сильно охладить, можно даже почти подморозить. Разбить в чашку и выпустить в воду. По одному. Оставить в воде на 3 минуты, на очень слабом огне, почти без кипения, можно накрыть крышкой. Затем вынуть и погрузить в подготовленную подсоленную воду и тут же слить ее.

Яичный паштет





Ингредиенты: Яйца — 4 шт.;

Луковица — 2−3 шт.;

Сливочное масло — 50 г;

Грецкие перемолотые орехи — ½ стакана;

Растительное масло — 2 ч. л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

Яйца отварить вкрутую. Пока они остывают — обжарить на масле мелко нарезанный лук. Положить в блендер очищенные яйца, чеснок, орехи, обжаренный лук, специи, хорошенько перемолоть до однородного состояния. Перед тем как подавать на стол, поставить яичный паштет в холодильник на 2−3 часа.