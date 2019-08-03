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Завтрак с изюминкой. 5 необычных способов приготовления яиц

04.08.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Омлет, яйцо всмятку, яичница — далеко не все, что можно приготовить из яиц. Попробуйте вкусные рецепты, которые мы собрали для вас, и убедитесь в этом сами.

Яйца в вине


Ингредиенты:

  • Вино красное полусладкое — 200 мл;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Салат романо — 50 г;
  • Сливочное масло — 30 г;
  • Сыр — 15 г;
  • Укроп — 5 г;
  • Сахар — 20 г;
  • Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

  1. Для приготовления яиц пашот в кипящее красное вино добавить пару капель столового уксуса, для лучшего свертывания белка, размешать, сделать воронку, мешать около минуты.
  2. Затем разбить яйцо и варить 4 минуты в вине.
  3. Листья салата бланшировать в кипящей воде 10 секунд, затем обжарить на сковороде на сливочном масле 30 секунд.
  4. 50 мл красного вина выпарить, добавить чайную ложку сахара, выпарить и затянуть сливочным маслом для получения однородной консистенции.
  5. На тарелку на листы салата романо выложить яйца, сверху украсить соусом и посыпать сыром. Сверху декорировать укропом.

Запеченные яйца в авокадо


Ингредиенты:

  • Яйца — 4 шт.;
  • Авокадо — 2 шт.;
  • Оливковое масло;
  • Соль, перец, любимые приправы.

Как готовить?

  1. Разогреть духовку до 200 градусов.
  2. Авокадо разрезать пополам и убрать косточку. Удалить 2 ч. л. мякоти так, чтобы было достаточно места для жидкого яйца.
  3. Разбить яйцо и осторожно влить в авокадо. Посыпать солью, перцем, приправами.
  4. Поставить в духовку и готовить примерно 15 минут до желаемой степени готовности.

Бутерброд «Крок-Мадам»


Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Хлеб — 4 ломтика;
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Сыр — 4 больших ломтика;
  • Ветчина — 2 больших ломтика;
  • Салат — 2 листа;
  • Соль, перец, любимые приправы — по вкусу.

Как готовить?

  1. Ломтики хлеба слегка смазать сливочным маслом и обжарить на сухой сковороде с одной стороны до золотистого цвета, перевернуть. 2 ломтика снять со сковороды, они понадобятся чуть позже. На оставшиеся 2 кусочка хлеба положить по ломтику сыра и накрыть крышкой, чтобы сыр слегка расплавился.
  2. На сыр положить ветчину, накрыть листом салата, положить еще один ломтик сыра и накрыть отложенными кусочками хлеба. Накрыть крышкой и готовить примерно 30 секунд. Снять бутерброды со сковороды.
  3. Чтобы яйцо было по размеру сэндвича, используйте специальную форму или кольцо из фольги. Приготовить глазунью до желаемой степени готовности, добавить специи и положить поверх бутерброда.

Яйца пашот


Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Вода — 1 л;
  • Уксус — 1 ст. л.

Как готовить?

  1. Вскипятить воду, убавить огонь. В едва кипящую, с только начинающимися пузырьками воду влить уксус. Яйцо нужно заранее сильно охладить, можно даже почти подморозить. Разбить в чашку и выпустить в воду. По одному.
  2. Оставить в воде на 3 минуты, на очень слабом огне, почти без кипения, можно накрыть крышкой. Затем вынуть и погрузить в подготовленную подсоленную воду и тут же слить ее.

Яичный паштет


Ингредиенты:

  • Яйца — 4 шт.;
  • Луковица — 2−3 шт.;
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Грецкие перемолотые орехи — ½ стакана;
  • Растительное масло — 2 ч. л.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

  1. Яйца отварить вкрутую.
  2. Пока они остывают — обжарить на масле мелко нарезанный лук.
  3. Положить в блендер очищенные яйца, чеснок, орехи, обжаренный лук, специи, хорошенько перемолоть до однородного состояния.
  4. Перед тем как подавать на стол, поставить яичный паштет в холодильник на 2−3 часа.
 
 
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