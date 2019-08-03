Завтрак с изюминкой. 5 необычных способов приготовления яиц

Омлет, яйцо всмятку, яичница — далеко не все, что можно приготовить из яиц. Попробуйте вкусные рецепты, которые мы собрали для вас, и убедитесь в этом сами.
Яйца в вине
Ингредиенты:
Вино красное полусладкое — 200 мл;
Яйца — 2 шт.;
Салат романо — 50 г;
Сливочное масло — 30 г;
Сыр — 15 г;
Укроп — 5 г;
Сахар — 20 г;
Соль, перец — по вкусу.
Как готовить?
Для приготовления яиц пашот в кипящее красное вино добавить пару капель столового уксуса, для лучшего свертывания белка, размешать, сделать воронку, мешать около минуты.
Затем разбить яйцо и варить 4 минуты в вине.
Листья салата бланшировать в кипящей воде 10 секунд, затем обжарить на сковороде на сливочном масле 30 секунд.
50 мл красного вина выпарить, добавить чайную ложку сахара, выпарить и затянуть сливочным маслом для получения однородной консистенции.
На тарелку на листы салата романо выложить яйца, сверху украсить соусом и посыпать сыром. Сверху декорировать укропом.
Запеченные яйца в авокадо
Ингредиенты:
Яйца — 4 шт.;
Авокадо — 2 шт.;
Оливковое масло;
Соль, перец, любимые приправы.
Как готовить?
Разогреть духовку до 200 градусов.
Авокадо разрезать пополам и убрать косточку. Удалить 2 ч. л. мякоти так, чтобы было достаточно места для жидкого яйца.
Разбить яйцо и осторожно влить в авокадо. Посыпать солью, перцем, приправами.
Поставить в духовку и готовить примерно 15 минут до желаемой степени готовности.
Бутерброд «Крок-Мадам»
Ингредиенты:
Яйца — 2 шт.;
Хлеб — 4 ломтика;
Сливочное масло — 50 г;
Сыр — 4 больших ломтика;
Ветчина — 2 больших ломтика;
Салат — 2 листа;
Соль, перец, любимые приправы — по вкусу.
Как готовить?
Ломтики хлеба слегка смазать сливочным маслом и обжарить на сухой сковороде с одной стороны до золотистого цвета, перевернуть. 2 ломтика снять со сковороды, они понадобятся чуть позже. На оставшиеся 2 кусочка хлеба положить по ломтику сыра и накрыть крышкой, чтобы сыр слегка расплавился.
На сыр положить ветчину, накрыть листом салата, положить еще один ломтик сыра и накрыть отложенными кусочками хлеба. Накрыть крышкой и готовить примерно 30 секунд. Снять бутерброды со сковороды.
Чтобы яйцо было по размеру сэндвича, используйте специальную форму или кольцо из фольги. Приготовить глазунью до желаемой степени готовности, добавить специи и положить поверх бутерброда.
Яйца пашот
Ингредиенты:
Яйца — 2 шт.;
Вода — 1 л;
Уксус — 1 ст. л.
Как готовить?
Вскипятить воду, убавить огонь. В едва кипящую, с только начинающимися пузырьками воду влить уксус. Яйцо нужно заранее сильно охладить, можно даже почти подморозить. Разбить в чашку и выпустить в воду. По одному.
Оставить в воде на 3 минуты, на очень слабом огне, почти без кипения, можно накрыть крышкой. Затем вынуть и погрузить в подготовленную подсоленную воду и тут же слить ее.
Яичный паштет
Ингредиенты:
Яйца — 4 шт.;
Луковица — 2−3 шт.;
Сливочное масло — 50 г;
Грецкие перемолотые орехи — ½ стакана;
Растительное масло — 2 ч. л.;
Чеснок — 2 зубчика;
Соль, перец — по вкусу.
Как готовить?
Яйца отварить вкрутую.
Пока они остывают — обжарить на масле мелко нарезанный лук.
Положить в блендер очищенные яйца, чеснок, орехи, обжаренный лук, специи, хорошенько перемолоть до однородного состояния.
Перед тем как подавать на стол, поставить яичный паштет в холодильник на 2−3 часа.