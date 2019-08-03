Холодно в Беларуси будет до среды

Холодная погода в стране до среды останется прохладной.

Об этом сообщает СТВ со ссылкой на Белгидромет.

Температура ожидается на 3-7 градусов ниже обычной в августе. В понедельник и вторник прогнозируются кратковременные дожди. Ночью от 5 до 10 с плюсом, днем 13-19, на юго-востоке до +23.

Со среды погода изменится: дожди с грозами, ночью от 10 до 17 тепла, днем – от 26 до 29.