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Холодно в Беларуси будет до среды
Источник материала: БДГ
Холодная погода в стране до среды останется прохладной.
Об этом
Температура ожидается на 3-7 градусов ниже обычной в августе. В понедельник и вторник прогнозируются кратковременные дожди. Ночью от 5 до 10 с плюсом, днем 13-19, на юго-востоке до +23.
Со среды погода изменится: дожди с грозами, ночью от 10 до 17 тепла, днем – от 26 до 29.
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Холодная погода в стране до среды останется прохладной.
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