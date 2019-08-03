Под Минском прошел фестиваль «Рок за Бобров», который вел Юрий Дудь

Источник материала: Tut.by

Вчера на аэродроме «Боровая» прошел 12-й по счету фестиваль «Рок за Бобров». По подсчетам организаторов, его посетило более 40 тысяч человек. TUT.BY побывал на главном минском фестивале этого лета и показывает, что там происходило.



12-й фестиваль"Рок за Бобров" с каждым годом стартует все раньше: если в 2018 году первые группы вышли на сцену около 13 часов, то в 2018 фест стартовал аж в 11 утра. Большинство посетителей по традиции приехали позже. Многим пришлось отстоять в очереди на вход достаточно продолжительное время.



В 2019 году на Боровой выступило 12 коллективов. Открывали фестиваль традиционно белорусские группы — в этот раз это были Dlina Volny, Panska Moc, Milmars, Бакей, «Петля Пристрастия» и «Дай Дарогу!». На фото участник «Дай Дорогу!» Юрий Стыльский оголил торс (в прошлом году Юрий под конец своего выступления практически полностью разделся).











Ведущим фестиваля этого года, вместе с Александром Помидоровым, был известный российский интервьюер Юрий Дудь. Во время пресс-брифинга Юрию задали вопрос о гонораре, который он получил за работу на фестиваля. Дудь на вопрос не ответил, ссылаясь на пункт в договоре о неразглашении. Организаторы «Рока за Бобров» в интервью TUT.BY рассказывали , что гонорар Дудя сопоставим с гонорарами артистов



После белорусских коллективов на сцену вышли российские группы. Первая их них — группа «Порнофильмы». Однако на афишах название коллектива цензурировали, подписывали как «П***фильмы». На снимке фанатка из российского Ступино держит флаг с названием и логотипом коллектива.



В интервью изданию «Такие дела» солист панк-группы «Порнофильмы» говорит: «Название группы придумывали у себя в гараже — хотелось, чтобы слово цепляло, будоражило, возмущало. Я услышал его в каких-то криминальных хрониках на НТВ: там рассказывали, что ликвидирован подпольный цех по производству порнофильмов. Мне показалось, что это слово какое-то дурацкое, но прикольное для названия группы».







Территория фудкорта в этом году на фестивале была просто огромная. По уверению организаторов, его размер сопоставим с несколькими футбольными полями. Это, наконец, позволило избавиться от одной из главных проблем многих крупных белорусских фестивалей, — очередей. К тому же, еда и напитки в этом году не закончились, как бывало в прошлых годах. Единственный нюанс — расплатиться карточкой из-за недостаточно стабильного интернет-соединения все еще было нельзя.















Лиза Монеточка вышла на сцену после группы 25/17.































Сергей Михалок уже третий год подряд выступает на фестивале «Рок за Бобров». Зрители из толпы обсуждали, что так, как зажег публику он и его ансамбль «Ляпис-98», в этом году не зажег никто. «Ляпис отработал за всех, все гонорары — ему», — шутили посетители феста. В конце своего выступления он и коллеги исполнили несколько песен из репертуара группы Brutto.



Согласно заранее составленному таймингу, фестиваль должен был закончится в 23.45, но музыка на Боровой перестала звучать уже за полночь.



Завершился опен-эйр выступлением рэпера Басты. Артист сказал, что Беларусь для него — не чужая страна. Некоторое время в детстве они с родителями прожили в Дятловскойм районе Гродненской области. «Я всегда счастлив приезжать и петь в Беларуси. Так, как вы здесь принимаете — дорогого стоит».

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт App Store Google Play