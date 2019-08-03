Когда покупать Bitcoin. Аналитик - про лучшие моменты для инвестиций в криптовалюту

Источник материала: Tut.by

На основании поведения майнеров можно прогнозировать курс биткоина, считает аналитик Вилли Ву. Он опубликовал модель «Лента сложности биткоина». Покупать первую криптовалюту исторически было выгоднее в те моменты, когда она сжималась или снижалась, утверждает эксперт. Судя по графику, сейчас одна из таких ситуаций.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Introducing the Bitcoin Difficulty Ribbon. When the ribbon compresses, or flips negative, these are the best time to buy in and get exposure to Bitcoin. The ribbon consists of simple moving averages on mining difficulty so we can easily see the rate of change in difficulty. pic.twitter.com/6kBz4sLG1d — Willy Woo (@woonomic) 1 августа 2019 г.

«Лента состоит их простых скользящих средних сложности биткоина, так можно отслеживать скорость ее изменения. Этот показатель отражает влияние майнинга на стоимость биткоина. Майнеры продают часть добытых монет, чтобы покрыть производственные затраты, а это негативно влияет на курс криптовалюты», — написал Ву.

Он добавил, что мелкие майнеры продают больше монет, чтобы иметь возможность продолжать работу. Когда ситуация на рынке становится неустойчивой, они вынуждены приостанавливать работу, что приводит к снижению сложности и сжатию ленты, пояснил аналитик. В это время крупные компании продолжают добычу и позволяют курсу криптовалюты снова вырасти, не оказывая на нее давления постоянными продажами.

Ву подчеркнул, что подобная динамика также возможна в преддверии халвинга первой криптовалюты. Это происходит из-за того, что награда за блок сокращается вдвое, а цены не успевают среагировать на это событие — мелким майнерам приходится выходить с рынка. По словам специалиста, сейчас ситуация напоминает начало бычьего рынка 2012 г., в результате которого цена первой криптовалюты поднялась с 10 до 1000 долларов.