Когда покупать Bitcoin. Аналитик - про лучшие моменты для инвестиций в криптовалюту

Источник материала: Tut.by

На основании поведения майнеров можно прогнозировать курс биткоина, считает аналитик Вилли Ву. Он опубликовал модель «Лента сложности биткоина». Покупать первую криптовалюту исторически было выгоднее в те моменты, когда она сжималась или снижалась, утверждает эксперт. Судя по графику, сейчас одна из таких ситуаций.