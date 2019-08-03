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Плавучий, столетний и черный. Топ-5 необычных домов, которые продают в Беларуси
Источник материала: Tut.by
REALTY.TUT.BY изучил предложения о продаже домов и выбрал пять самых интересных и необычных объектов, которые сейчас продаются в Беларуси. Подробнее — в материале.
Плавучий дом на Минском море
Плавучий дом (хаусбот) находится на Минском море. В нем сочетаются функции загородного дома и яхты, говорится в объявлении о продаже.
Хаусбот, площадь которого 60 квадратных метров, полностью оборудован для жизни: на его борту есть сауна, душевая, гостиная зона с камином, спальня, кухня, а также беседка на второй палубе. Продается за 49 тысяч долларов в эквиваленте.
Черный особняк в Дроздах
Черный особняк в Дроздах всегда привлекал внимание своей необычной архитектурой. Внутри он также интересен, как и снаружи.
Площадь особняка — 172 квадратных метра. Все коммуникации в нем центральные. Дом продается, но цена на него не указана.
Коттедж в поселке Высокое
Этот коттедж попал в список необычных за счет продуманной архитектуры и отличного дизайна внутри.
Площадь коттеджа — 147 квадратных метров. Вся мебель в доме сделана по индивидуальному дизайнерскому проекту. Двери также ручной работы, выполнены из лиственницы.
На участке в 25 соток расположилась баня с террасой и комнатой отдыха, летняя кухня с оригинальной кухонной мебелью, настоящей русской печью, дубовые стол и лавки. Цена — 350 тысяч долларов в эквиваленте.
Коттедж в Ратомке
Дом был построен в 1996 году. К сожалению, фотографии, размещенные в объявлении о продаже, не передают того, насколько необычно выглядит этот объект.
Площадь главного строения — 800 квадратных метров. Участка — 20 соток. Продают дом за 600 тысяч долларов в эквиваленте.
Столетний дом в Бресте
Этот дом, расположенный в Бресте, был построен в 1920 году. материал стен — керамический кирпич. Зданию вот-вот будет век. Его площадь — 136 квадратных метров.
Участок — 6 соток. Цена — 99 тысяч долларов в эквиваленте.
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