Плавучий, столетний и черный. Топ-5 необычных домов, которые продают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

REALTY.TUT.BY изучил предложения о продаже домов и выбрал пять самых интересных и необычных объектов, которые сейчас продаются в Беларуси. Подробнее — в материале.

Плавучий дом на Минском море

Плавучий дом (хаусбот) находится на Минском море. В нем сочетаются функции загородного дома и яхты, говорится в объявлении о продаже.





Хаусбот, площадь которого 60 квадратных метров, полностью оборудован для жизни: на его борту есть сауна, душевая, гостиная зона с камином, спальня, кухня, а также беседка на второй палубе. Продается за 49 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

Черный особняк в Дроздах

Черный особняк в Дроздах всегда привлекал внимание своей необычной архитектурой. Внутри он также интересен, как и снаружи.



Фото:realt.by



Фото:realt.by

Площадь особняка — 172 квадратных метра. Все коммуникации в нем центральные. Дом продается, но цена на него не указана.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

Коттедж в поселке Высокое

Этот коттедж попал в список необычных за счет продуманной архитектуры и отличного дизайна внутри.





Площадь коттеджа — 147 квадратных метров. Вся мебель в доме сделана по индивидуальному дизайнерскому проекту. Двери также ручной работы, выполнены из лиственницы.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

На участке в 25 соток расположилась баня с террасой и комнатой отдыха, летняя кухня с оригинальной кухонной мебелью, настоящей русской печью, дубовые стол и лавки. Цена — 350 тысяч долларов в эквиваленте.

Коттедж в Ратомке

Дом был построен в 1996 году. К сожалению, фотографии, размещенные в объявлении о продаже, не передают того, насколько необычно выглядит этот объект.



Фото:realt.by

Площадь главного строения — 800 квадратных метров. Участка — 20 соток. Продают дом за 600 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

Столетний дом в Бресте

Этот дом, расположенный в Бресте, был построен в 1920 году. материал стен — керамический кирпич. Зданию вот-вот будет век. Его площадь — 136 квадратных метров.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

Участок — 6 соток. Цена — 99 тысяч долларов в эквиваленте.