Нарушить все возможные протоколы, но влюбить в себя мир. Что успела Меган Маркл за год в статусе герцогини

Источник материала: Tut.by

Прошло больше года с тех пор, как мир следил за «свадьбой века»: в мае 2018-го принц Гарри женился на Меган Маркл. Американка, актриса и уже разведенная — все это не слишком сочеталось с королевским протоколом. Но, к счастью, не помешало влюбленным сочетаться узами брака.

Сегодня Меган отмечает свой 38-й день рождения. А LADY вспоминает, в чем герцогиня Сассекская преуспела за год официального пребывания в британской королевской семье.

Пообщаться тет-а-тет с королевой

Спустя всего месяц после свадьбы Букингемский дворец объявил о первой обязанности Меган Маркл: ею стала поездка на ряд официальных мероприятий в графство Чешир. Да не с кем-нибудь, а с самой Елизаветой II. Для сравнения: герцогиня Кембриджская Кэтрин такой чести удостоилась лишь спустя год после того, как она официально стала частью королевской семьи.

За время небольшого турне Меган вместе с королевой успела открыть новый мост, побывать на презентации многофункционального комплекса, посмотреть представление школьников и даже пообедать в местной ратуше.



Фото: Pinterest

Новоиспеченная герцогиня Сассекская заметно нервничала: то смущенно поправляла волосы, то забывала о тонкостях протокола. А вы бы не нервничали рядом с самым известным монархом мира? Королева, в свою очередь, старалась подбадривать невестку: даже пропустила Меган вперед, хотя поворачиваться к суверену спиной, согласно этикету, недопустимо. Так что первая обязанность Маркл прошла как по маслу.

Съездить в королевское турне

Прошлой осенью Меган и Гарри отправились в свой первый совместный тур по странам Содружества. За 16 дней герцоги Сассекские успели посетить Австралию, Новую Зеландию, остров Фиджи и королевство Тонга.