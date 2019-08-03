- Хочется сказать в первую очередь огромное спасибо всем вам за то, что вы не сдавались и возражали команду. В мои 16 лет, когда "Торпедо" не стало, я думал, что больше не удастся мне сыграть в родной команде на родном стадионе на Автозаводе! Но благодаря всем вам, клуб возродился, и мне предоставился шанс играть в "Торпедо". Не знаю, как это вышло у меня, не мне судить. Судя по результатам, не очень. Но я делал то, что мог, я отдавался полностью, я кайфовал от того, что вы делаете, как вы болеете, от совместных зарядов, и, надеюсь, что вы не опустите руки и останетесь с "Торпедо". Ну а на сегодня — это конец. Мы должны возродится и вернуться и не допускать ошибок, которые были допущены! — написал Лынько в инстаграме.



