В Санкт-Петербурге при ремонте трамвайных путей нашли шведский город









Фрагменты зданий XVII века обнаружены на Среднеохтинском проспекте. Они являются частью объекта археологического наследия "Центральная часть города Ниен (Охта 2)". Сейчас сотрудники археологической организации проводят работы по фиксации культурного слоя, подготовке отчета в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Эти работы планируется завершить на следующей неделе, потом ремонт трамвайных путей продолжится.





Работы на участке от Красногвардейской площади до Конторской улицы пока остановлены. Шведский город Ниен (Ниенштадт) находился на территории современного Петербурга до его основания в 1703 году. Он включал основанную Карлом IX в 1611 году крепость Ниеншанц у места впадения Охты в Неву.