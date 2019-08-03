﻿ В Санкт-Петербурге при ремонте трамвайных путей нашли шведский город. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Санкт-Петербурге при ремонте трамвайных путей нашли шведский город

04.08.2019 09:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Санкт-Петербурге в ходе ремонта трамвайных путей найдены фрагменты зданий, построенных до основания города, передает телеканал "МИР 24".



Фрагменты зданий XVII века обнаружены на Среднеохтинском проспекте. Они являются частью объекта археологического наследия "Центральная часть города Ниен (Охта 2)". Сейчас сотрудники археологической организации проводят работы по фиксации культурного слоя, подготовке отчета в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Эти работы планируется завершить на следующей неделе, потом ремонт трамвайных путей продолжится. 

Работы на участке от Красногвардейской площади до Конторской улицы пока остановлены. Шведский город Ниен (Ниенштадт) находился на территории современного Петербурга до его основания в 1703 году. Он включал основанную Карлом IX в 1611 году крепость Ниеншанц у места впадения Охты в Неву.
 
 
Ссылка на источник 119
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Санкт-Петербурге в ходе ремонта трамвайных путей найдены фрагменты зданий, построенных до основания города, передает телеканал "МИР 24".
 
Новости дня
Новости разные
 
Стоп-машина: в Гродненской области остановили деятельность 25 нелегальных перевозчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика