Стоп-машина: в Гродненской области остановили деятельность 25 нелегальных перевозчиков

Всего в среде перевозчиков было выявлено 64 нарушения, итогом стало доначисление около 2,8 тыс. рублей единого налога. К административной ответственности привлечен 41 нарушитель, прекращена деятельность 25 граждан, которые осуществляли свою деятельность без государственной регистрации и уплаты налогов.





Налоговики обратили внимание на то, что нелегальные перевозчики не несут ответственность за некачественно оказанную услугу, не имеют специальную страховку жизни и здоровья пассажира, не проходят предрейсовый осмотр, зачастую работают без техосмотра.