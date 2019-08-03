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Стоп-машина: в Гродненской области остановили деятельность 25 нелегальных перевозчиков

04.08.2019 09:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Налоговые органы Гродненской области прекратили деятельность 25 нелегальных перевозчиков в I полугодии, сообщает БелТА.

Всего в среде перевозчиков было выявлено 64 нарушения, итогом стало доначисление около 2,8 тыс. рублей единого налога. К административной ответственности привлечен 41 нарушитель, прекращена деятельность 25 граждан, которые осуществляли свою деятельность без государственной регистрации и уплаты налогов.

Налоговики обратили внимание на то, что нелегальные перевозчики не несут ответственность за некачественно оказанную услугу, не имеют специальную страховку жизни и здоровья пассажира, не проходят предрейсовый осмотр, зачастую работают без техосмотра.
 
 
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Налоговые органы Гродненской области прекратили деятельность 25 нелегальных перевозчиков в I полугодии, сообщает БелТА.
 
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