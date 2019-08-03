Налоговая резко уменьшила число проверок

БЕЛТА . Так, за январь-июнь проведено 6730 проверок плательщиков (без учета находящихся в процессе ликвидации), в том числе 1561 проверка субъектов хозяйствования и 5169 — физлиц, сообщает





В сравнении с первым полугодием 2018 года количество проверок субъектов хозяйствования уменьшилось на 80,3%, физлиц — на 44,7%.





Количество выборочных проверок действующих субъектов хозяйствования сократилось по сравнению с первым полугодием 2018-го на 14,4% и составило 202 проверки, внеплановых — на 32,9% и составило 202 проверки, внеплановых тематических оперативных проверок проведено 120 (меньше на 69,5%).





По результатам проверок предъявлен к уплате 81 млн белорусских рублей, что в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года составило 137,2%.