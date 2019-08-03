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Бойня в Техасе: погибли 20 человек

04.08.2019 08:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу, 3 августа, в США произошло массовое убийство. Молодой человек открыл огонь по посетителям торгового центра Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас. По последним данным убиты 20 человек. Еще 26 ранены, причем 10 из них находятся в критическом состоянии. Среди раненых есть дети — двух и девяти лет, а также четырехмесячный младенец.



Как сообщают местные СМИ, стрелка зовут Патрик Крусиус. Ему 21 год, живет в городе Аллен, который расположен в 30 минутах езды от Далласа и примерно в девяти часах езды от Эль-Пасо.

Примерно в 10:00 по местному времени Патрик появился на парковке рядом с Walmart и открыл огонь из полуавтоматической винтовки, похожей на АК-47. Он стрелял по взрослым и детям без разбора. Затем вошел в торговый центр и продолжил бойню. По словам очевидцев, стрельба продолжалась 20 минут.

Крусиус вел себя нарочито спокойно. На голове у него были надеты специальные наушники, которые используют в тирах и на стрельбищах, чтобы защитить уши от звуков выстрелов.

В СМИ появились фотографии подозреваемого. Сначала это были кадры, взятые из видеозаписи, сделанной камерой наблюдения в торговом центре. Затем снимки из социальных сетей.

Перед тем, как отправиться убивать, Крусиус распространил что-то вроде манифеста. Свое воззвание Патрик назвал «Неудобная правда». «В целом я поддерживаю стрелка из Крайстчерча и его манифест. Эта атака является ответом на латиноамериканское нашествие в Техасе», — написал Крусисус.


Напомним, 15 марта 2019 года в Крайстчерче (Новая Зеландия) 28-летний Брентон Таррант расстрелял мусульман в двух мечетях. В общей сложности он убил 49 человек. Происходящее снимал на видео и выкладывал в соцсетях в режиме реального времени. Таррант был арестован полицией и предстал перед судом. Брентон распространил манифест на 73 страницах, в котором признался в ненависти к мусульманам и, особенно, к тем, кто исповедовал другую религию, но заем обратился в ислам.

Крусиус также написал, используя нецензурную лексику: «…знаю, это будет…, но я не мог больше ждать. Знаю, медиа извратят мои действия, но вы все знаете правду! Вероятно сегодня я умру».

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семья жертв бойни в Эль-Пасо. Он пообещал властям штата любую помощь от федерального правительства.

Президент Мексики Андрем Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в результате бойни в Эль-Пасо погибли три мексиканца и еще шестеро получили ранения.
 
 
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В субботу, 3 августа, в США произошло массовое убийство. Молодой человек открыл огонь по посетителям торгового центра Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас. По последним...
 
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