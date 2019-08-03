Двух пьяных пилотов арестовали в Шотландии

Полицейские шотландского города Глазго арестовали двух пилотов авиакомпании United Airlines, в связи с чем рейс Глазго – Ньюакр было отменен, сообщает The Sun.

По предварительным данным, оба пилота, мужчины 45 и 61 года, не прошли положенное перед полетом тестирование на наличие алкоголя. В аэропорту Глазго обоих задержали и отправили под арест.

Пилоты будут находится под стражей до вторника, 6 августа, когда оба предстанут перед судом.