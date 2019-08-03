ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двух пьяных пилотов арестовали в Шотландии

04.08.2019 08:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мужчины 45 и 61 года не прошли положенное перед полетом тестирование на наличие алкоголя.

Полицейские шотландского города Глазго арестовали двух пилотов авиакомпании United Airlines, в связи с чем рейс Глазго – Ньюакр было отменен, сообщает The Sun.
 
По предварительным данным, оба пилота, мужчины 45 и 61 года, не прошли положенное перед полетом тестирование на наличие алкоголя. В аэропорту Глазго обоих задержали и отправили под арест.
 
Пилоты будут находится под стражей до вторника, 6 августа, когда оба предстанут перед судом.
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины 45 и 61 года не прошли положенное перед полетом тестирование на наличие алкоголя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Переговоры делегаций США и талибов возобновились в столице Катара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика