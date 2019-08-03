Дважды награжденный машинист-инструктор Сергей ДЕМБРОВСКИЙ

Источник материала: Пинский Вестник

Среди наград, которыми в канун профессионального праздника отметят лучших в коллективе Центра механизации путевых работ Белорусской железной дороги, - нагрудный знак отличия «За добрасумленную працу на Беларускай чыгунцы» II степени. Им будет поощрен машинист-инструктор бригад путевых машин и моторно-рельсового транспорта Сергей ДЕМБОВСКИЙ (на снимке). Причем это его вторая такая награда. Только предыдущая была степенью ниже.



Сергей Валерьянович - один из опытнейших специалистов предприятия. Стаж составляет 35 лет и зафиксирован от единственной в своем роде записи в трудовой книжке: «Принят на работу…». Дальше следует перечисление должностей, начиная от простого слесаря до начальника путевой машины. Сложилась трудовая династия, здесь работал его отец, теперь - сыновья.



С.Дембовский знаком с тонкостями эксплуатации практический всей техники Центра и последние четыре года являлся наставником машинистов, передавая знания и опыт новым поколениям путейцев. А они, по убеждению Сергея Валерьяновича, должны обладать такими качествами, как ответственность, исполнительность, умение работать в команде и постоянное стремление совершенствовать свои профессиональные навыки. На предприятии он отвечает за подготовку квалифицированных кадров, в том числе и молодых специалистов. В нынешнем году коллектив Центра пополнили выпускники железнодорожных колледжей и Гомельского университета транспорта.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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