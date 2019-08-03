Сегодня — День железнодорожника

Источник материала: Вороновская газета

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

На протяжении многих десятилетий Белорусская железная дорога связывает города и поселки, обеспечивает комфортные и безопасные перевозки пассажиров и бесперебойную доставку грузов.

Белорусская магистраль всегда славилась традициями, профессионалами своего дела — людьми трудолюбивыми и добросовестными, инициативными и энергичными. Спасибо вам за преданность выбранному делу! Особая благодарность — ветеранам отрасли. Вы многие годы своей жизни посвятили становлению и развитию отрасли, созданию мощной транспортной инфраструктуры.

Уважаемые железнодорожники! Пусть ваш труд приносит только радость. Успехов вам, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и, конечно же, праздничного настроения!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

Координатор





По сути, одним словом можно описать работу дежурного по железнодорожной станции «Бенякони» Владимира Яшкуля. Завтра он и его коллеги-желеднодорожники отметят профессиональный праздник.

Почему выбрал такую профессию, Владимир Яшкуль поясняет просто:

— Да я вырос под стук колес поезда. Завораживали мощь, степенность, постоянное движение составов.

Родился в Бастунах, окончил местную школу и поступил в Оршанский колледж железнодорожного транспорта, по распределению вернулся в родной Вороновский район. Коротко, в нескольких фразах, мужчина рассказал свою биографию. С 2003 года, не считая перерыва на службу в армии, Владимир не покидает свое первое рабочее место.

Для железнодорожников работа кипит ночью и днем, в праздники и будни, без выходных и перерывов.

— Такова специфика нашей службы, — говорит дежурный по станции. — Поезда курсируют круглые сутки. За смену в среднем 15 грузовых составов проходит через станцию, поэтому нужно всегда быть собранными, внимательными. Прямо скажу, ответственность очень высокая. Приграничье опять же вносит свои коррективы в нашу работу. Мы строго взаимодействуем с пограничной и таможенной службами.

Пока мы разговаривали, а это заняло минуты три-четыре, Владимир, сидя за пультом-манипулятором с множеством кнопок и тумблеров, успел ответить на несколько звонков, не отрывая при этом глаз от огромного табло с мигающими светодиодами, и тут же делал записи в документах. Все быстро, уверенно, ни одного лишнего движения. Есть четкая инструкция, согласно которой он должен следовать. А в дополнение к опрятной служебной форме — вежливость и доброжелательная улыбка.

После напряженной смены мужчина спешит домой. Там его с нетерпением ждет сын Кирилл. Любимого наследника Владимир просто купает в любви и заботе. Все свое свободное время посвящает ребенку. Много путешествуют по городам Беларуси, на поезде. К слову, первоклассник Кирюша по примеру отца мечтает о стальных магистралях, с одним лишь отличием: он хочет не встречать и провожать составы, а управлять сверхскоростным поездом.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.