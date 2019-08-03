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Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Источник материала: Tut.by
Французский изобретатель Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш. На преодоление маршрута длиной 35 км потребовалось 24 минуты. Прямую трансляцию его полета в воскресенье вел телеканал
Запата стартовал с пляжа возле коммуны Сангатт во Франции примерно в 8.15. Во время полета нму пришлось сделать дозаправку на специальной платформе в заливе. На преодоление маршрута длиной 35 км у изобретателя ушло 24 минуты, в 8.39 он приземлился возле города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.
Это была вторая и успешная попытка преодолеть Ла-Манш на летающей доске. В первый раз Запата попытался сделать это
В июле 2019 года изобретатель
Flyboard Air («Летающая доска») снабжена пятью двигателями, они позволяют разгоняться до 195 км/ч вместе с оператором, без оператора — до 400 км/ч. В таком случае ей управляют дистанционно.
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На преодоление маршрута длиной 35 км потребовалось 24 минуты.
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