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Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

04.08.2019 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский изобретатель Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш. На преодоление маршрута длиной 35 км потребовалось 24 минуты. Прямую трансляцию его полета в воскресенье вел телеканал BFM.


Франки Запата взлетает с пляжа возле коммуны Сангатт во Франции. 4 августа 2019 года. Фото: Reuters

Запата стартовал с пляжа возле коммуны Сангатт во Франции примерно в 8.15. Во время полета нму пришлось сделать дозаправку на специальной платформе в заливе. На преодоление маршрута длиной 35 км у изобретателя ушло 24 минуты, в 8.39 он приземлился возле города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.

Это была вторая и успешная попытка преодолеть Ла-Манш на летающей доске. В первый раз Запата попытался сделать это 25 июля, но из-за сильной качки дозаправочной платформы изобретатель не смог на нее приземлиться и упал в воду.

В июле 2019 года изобретатель поучаствовал в военном параде на Елисейских полях в День взятия Бастилии. А впервые Запата показал Flyboard Air в конце 2018 года на форуме по военным инновациям в Париже. Тогда же новинкой очень заинтересовались США и даже попытались купить компанию Запаты, но Минобороны Франции выделило изобретателю инвестиции в размере 1,3 миллиона евро. Всего за полгода Франки Запата смог усовершенствовать свое изобретение, хотя по его собственному признанию, полет на платформе требует значительных физических усилий, необходимых для сохранения равновесия.

Flyboard Air («Летающая доска») снабжена пятью двигателями, они позволяют разгоняться до 195 км/ч вместе с оператором, без оператора — до 400 км/ч. В таком случае ей управляют дистанционно.

 
 
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На преодоление маршрута длиной 35 км потребовалось 24 минуты.
 
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