Бойня в Эль-Пасо: около 50 человек пострадали в результате стрельбы в Walmart

Источник материала: Ежедневник



AFP

20 человек погибли и 24 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщил губернатор штата Грег Эбботт.

По его словам, суббота стала одним из самых трагических дней в истории штата, пишет Би-Би-Си .

По информации полицейских, стрельба произошла в супермаркете Walmart неподалеку от торгового центра Cielo Vista Mall, всего в нескольких километрах от границы с Мексикой.

Полиция сообщает, что в связи со стрельбой был задержан 21-летний белый мужчина. Власти не называют его имени, однако, по данным СМИ, его зовут Патрик Крусиус.

Глава полиции города Грег Аллен сообщил, что дело о стрельбе Эль-Пасо будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что среди погибших - трое мексиканцев.

Первые сообщения о стрельбе поступили около десяти часов утра по местному времени. На видео в соцсетях видно, как люди бегут из торгового центра.

"Люди в панике бежали и говорили, что там кто-то стреляет. Они нагибались к полу, некоторые падали на пол", - рассказала агентству Рейтер очевидец Кианна Лонг.

Другой очевидец - Глендон Оукли - рассказал Си-эн-эн, что он находился в спортивном магазине, когда в зал вбежал ребенок и сказал, что в Walmart началась стрельба.

По его словам, сначала никто в это не поверил, однако через несколько минут он и сам услышал выстрелы. "Я подумал о том, что надо увести детей", - вспоминает Оукли.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, как в торговый центр заходит мужчина в темной майке с наушниками, вооруженный автоматом.

Сержант Энрике Каррильо из департамента полиции Эль-Пасо сообщил, что непосредственной угрозы уже нет. "В настоящее время нет активных стрелков", - отметил он.

Полицейский департамент Эль-Пасо опубликовал сообщение о том, что медикам срочно нужна донорская кровь.

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся "не только трагедией, но и проявлением трусости".

Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что нападение было "отвратительным и бессмысленным актом насилия".

"Мы направили на место происшествия солдат, специальных агентов, техасских рейнджеров, тактические команды и самолеты, - сказал он. - Штат Техас сделает все возможное, чтобы виновные предстали перед судом".

"Это трагедия, которая, как мы думали, никогда не случится в Эль-Пасо. Это разрывает меня изнутри", - сказал Си-эн-эн мэр города Эль-Пасо Ди Марго.

Компания Walmart написала в своем "Твиттере", что шокирована происшедшим и сейчас активно сотрудничает со следственными органами.