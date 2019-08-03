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ФК "Зенит" проведёт расследование инцидента с дракой болельщиков и ОМОНа
Источник материала: Интерфакс
Футбольный клуб "Зенит" совместно с правоохранительными органами проведёт расследование инцидента с дракой фанатов и сотрудников ОМОНа во время матча чемпионата России против "Краснодара", сообщается на официальном сайте команды в воскресенье.
"Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем",- говорится в сообщении.
В пресс-службе клуба отмечают, что клуб сделает все возможное, чтобы стадион оставался безопасным для посещения болельщиками.
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Футбольный клуб "Зенит" совместно с правоохранительными органами проведёт расследование инцидента с дракой фанатов и сотрудников ОМОНа во время матча чемпионата...
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