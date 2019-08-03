Число жертв стрельбы в техасском Эль Пасо превысило 20 человек

Источник материала: Интерфакс

В результате стрельбы в супермаркете Walmart в Эль Пасо (американский штат Техас) погибли не менее 20 человек, заявил журналистам вице-губернатор штата Дэн Патрик.

В то же время, генеральный прокурор Техаса сообщил в эфире телеканала СNN, что число жертв - от 15 до 20 человек, данные уточняются.

По сообщениям СМИ, ранения получили около 40 человек, многие из них находятся в критическом состоянии в двух больницах города.

СМИ сообщают, что задержанный подозреваемый Патрик Крузиус, 21 год, перед тем, как открыть стрельбу, опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против "иностранного засилия".

По различным сообщениям, общее число задержанных колеблется от одного до трех человек.