Посчитали: сколько первоклашек в районе?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Вступил в свои права последний месяц лета, а это значит, что замечательные летние каникулы подходят к концу. Для будущих первоклашек это означает кардинальные перемены: они пойдут в школу.

Ожидается, что в новом учебном году впервые за школьные парты в нашем районе сядут 443 ребенка. Всего же к школьным занятиям, по предварительной информации, с 1 сентября приступят 4116 учащихся – на 7 больше, чем в прошлом году. Их примут 17 средних школ, гимназия, три базовые школы, детский сад-начальная школа и детский сад-базовая школа.