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Посчитали: сколько первоклашек в районе?

04.08.2019 08:30 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Вступил в свои права последний месяц лета, а это значит, что замечательные летние каникулы подходят к концу. Для будущих первоклашек это означает кардинальные перемены: они пойдут в школу.

Ожидается, что в новом учебном году впервые за школьные парты в нашем районе сядут 443 ребенка. Всего же к школьным занятиям, по предварительной информации, с 1 сентября приступят 4116 учащихся – на 7 больше, чем в прошлом году. Их примут 17 средних школ, гимназия, три базовые школы, детский сад-начальная школа и детский сад-базовая школа.

Посчитали: сколько первоклашек в районе?

Author: Редактор сайта

 
 
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