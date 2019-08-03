Источник материала: Новости Волковыска

Принято решение расширить территорию на западе Беларуси для безвизового въезда иностранных граждан. Данный указ уже подписал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как сообщил премьер-министр Сергей Румас в эфире телеканала «Беларусь 1», данные меры благоприятно скажутся на развитии туризма в нашей стране.

Глава государства принял решение и подписал указ о расширении этих территорий в Гродненской и Брестской областях, — отметил Румас.

По его словам, власти сейчас ожидают увеличения количества туристов, которые будут посещать Беларусь без виз.

Напомним, в марте 2015 года был введен безвизовый режим на посещение Беловежской пущи в течение трех суток. В августе 2016 года безвиз был применен по отношению к парку «Августовский канал» с прилегающими территориями.

С 2018 года срок безвизового пребывания иностранных туристов увеличился до 10 дней.

Стоит отметить, что туристам, которые приезжают в парк «Августовский канал», разрешено находиться на территории Гродно и всего Гродненского района без визы.