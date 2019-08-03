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Полутораметровая чернопёрая акула укусила поймавшего её рыбака
Источник материала: СТВ
Новости США. В США полутораметровая акула укусила поймавшего её рыбака за ногу.
Как
Находившимся на борту людям удалось освободить ногу пострадавшего от челюстей акулы. После этого капитану судна помогли продезинфицировать рану. На суше мужчина обратился за квалифицированной медпомощью.
Акула была заморожена, позже мужчины планируют её приготовить и, как они шутят, укусить в ответ.
Некоторое время назад в Южной Австралии на подводного фотографа напала трёхметровая белая акула.
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Новости США. В США полутораметровая акула укусила поймавшего её рыбака за ногу. Как сообщает Virginian-Pilot, несколько мужчин рыбачили в открытом море. В какой-то момент...
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