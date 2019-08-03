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Полутораметровая чернопёрая акула укусила поймавшего её рыбака

04.08.2019 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США полутораметровая акула укусила поймавшего её рыбака за ногу.

Как сообщает Virginian-Pilot, несколько мужчин рыбачили в открытом море. В какой-то момент на крючок попалась чернопёрая акула. Обрадовавшиеся мужчины почти втащили хрящевую рыбу на судно, когда она укусила за ногу одного из них.

Находившимся на борту людям удалось освободить ногу пострадавшего от челюстей акулы. После этого капитану судна помогли продезинфицировать рану. На суше мужчина обратился за квалифицированной медпомощью.

Полутораметровая чернопёрая акула укусила поймавшего её рыбака
Фото: facebook.com/rick.caton.319

Акула была заморожена, позже мужчины планируют её приготовить и, как они шутят, укусить в ответ.

Некоторое время назад в Южной Австралии на подводного фотографа напала трёхметровая белая акула.

Жуткие фото можно посмотреть здесь.

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Новости США. В США полутораметровая акула укусила поймавшего её рыбака за ногу. Как сообщает Virginian-Pilot, несколько мужчин рыбачили в открытом море. В какой-то момент...
 
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