Полутораметровая чернопёрая акула укусила поймавшего её рыбака

Источник материала: СТВ

Новости США. В США полутораметровая акула укусила поймавшего её рыбака за ногу.

Как сообщает Virginian-Pilot, несколько мужчин рыбачили в открытом море. В какой-то момент на крючок попалась чернопёрая акула. Обрадовавшиеся мужчины почти втащили хрящевую рыбу на судно, когда она укусила за ногу одного из них.

Находившимся на борту людям удалось освободить ногу пострадавшего от челюстей акулы. После этого капитану судна помогли продезинфицировать рану. На суше мужчина обратился за квалифицированной медпомощью.



Фото: facebook.com/rick.caton.319

Акула была заморожена, позже мужчины планируют её приготовить и, как они шутят, укусить в ответ.

Некоторое время назад в Южной Австралии на подводного фотографа напала трёхметровая белая акула.