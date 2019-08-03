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В Орше 38-летняя женщина пыталась покончить с собой. Её спасли

04.08.2019 10:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Орше подразделения МЧС спасли женщину.

По сведениям Витебского ОУМЧС, сообщение о женщине, которая стоит на балконе седьмого этажа девятиэтажки, спасатели получили в 19-43.

Прибывшие к месту инцидента работники МЧС с использованием автолестницы предотвратили попытку женщины свести счёты с жизнью. После спасения 38-летняя ИП была госпитализирована.

В этот же день попытку самоубийства предотвратили милиционеры.

Как сообщает МВД Беларуси, в Витебске в оконном проёме на 9 этаже балансировал мужчина, который угрожал спрыгнуть. Сотрудники ОМОНа четыре часа вели с гражданином переговоры. Витеблянин рассказал о себе, о том, что случайно зашёл в этот подъезд, но причину своего поступка не назвал.

Правоохранители убедили 55-летнего мужчину спуститься, после чего спасённый был передан медработникам для оказания психологической помощи.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Орше подразделения МЧС спасли женщину. По сведениям Витебского ОУМЧС, сообщение о женщине, которая стоит на балконе седьмого...
 
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