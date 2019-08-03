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В Орше 38-летняя женщина пыталась покончить с собой. Её спасли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Орше подразделения МЧС спасли женщину.
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Прибывшие к месту инцидента работники МЧС с использованием автолестницы предотвратили попытку женщины свести счёты с жизнью. После спасения 38-летняя ИП была госпитализирована.
В этот же день попытку самоубийства предотвратили милиционеры.
Как
Правоохранители убедили 55-летнего мужчину спуститься, после чего спасённый был передан медработникам для оказания психологической помощи.
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Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Орше подразделения МЧС спасли женщину. По сведениям Витебского ОУМЧС, сообщение о женщине, которая стоит на балконе седьмого...
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