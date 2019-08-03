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Жительница Минска с тремя детьми заблудилась в лесу в Дрогичинском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 августа в Дрогичинском районе неподалёку от деревни Лосинцы в лесу заблудилась женщина с тремя детьми.
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Около одиннадцати утра 32-летняя минчанка вместе с 13-летней и 11-летней девочками, а также с 4-летним мальчиком уехала на машине в лес собирать ягоды. После этого женщина на связь не выходила.
Спасатели, сотрудники лесхоза и местные жители начали поиски. Примерно в шесть вечера пропавшая минчанка и дети вышли на звук сигнально-говорящего устройства пожарной машины. Состояние всех четверых удовлетворительное, госпитализация никому не потребовалась.
В прошлом месяце в Рогачёвском районе в лесу заблудились старшеклассники.
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Новости Беларуси. 3 августа в Дрогичинском районе неподалёку от деревни Лосинцы в лесу заблудилась женщина с тремя детьми. По сведениям Брестского ОУМЧС, примерно...
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