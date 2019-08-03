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В Беларуси камеры будут фиксировать выезд на встречку, нарушения правил разворота и поворота

04.08.2019 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Система мониторинга общественной безопасности будет фиксировать выезды на встречку и другие нарушения ПДД, а также сможет «опознавать» автомобильные номера из 14 стран мира. Эти функции предусмотрены постановлением МВД, которое сегодня было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



Напомним, республиканская система мониторинга общественной безопасности начала создаваться в 2017 году. Одна из ее частей — стационарная система фотофиксации нарушений правил остановки и стоянки — заработала в Минске с апреля этого года. Система ежеминутно фотографирует транспорт нарушителей ПДД. Попав в объектив камеры, в автоматическом режиме владелец автомобиля почтой получает «письмо счастья» для оплаты штрафа.

Но скоро функционал системы будет расширен.

— Постановление предусматривает наличие в программном обеспечении видеоаналитики модуля автоматического распознавания регистрационных знаков транспортных средств, — сообщает сайт МВД.

Кроме белорусских номеров система сможет узнавать и запоминать номера машин из России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Болгарии, Румынии, Германии, Словении и Словакии.


После того, как система распознает регистрационный номер, информация о дате, времени, месте обнаружения автомобиля и относительном направлении его движения будет заноситься в базу данных. Там же будут размещены ссылки на видеофрагменты. Затем интересующий автомобиль в базе данных можно будет найти, как в обычном поисковике.

Кроме того, в программном обеспечении видеоаналитики будет модуль фотовидеофиксации дорожной обстановки, в том числе позволяющий провести мониторинг состояния транспортных потоков (например, система сможет определить заторы и пробки), фиксацию выездов на встречные полосы и движения в запрещенных зонах, поворота или разворота в нарушение требований, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.
 
Теги: Минск
 
 
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Система мониторинга общественной безопасности будет фиксировать выезды на встречку и другие нарушения ПДД, а также сможет «опознавать» автомобильные номера из 14...
 
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