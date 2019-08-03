ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Деньги нужно зарабатывать, а не вымогать у людей за въезд на кладбище», – вилейчанин обратился к депутатам

04.08.2019 11:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший учитель истории и депутат Иосиф Матиюн 29 июля обратился в Совет депутатов с просьбой отменить оплату въезда на местное кладбище «Лесное».

Въезд на кладбище на автомобиле стал платным на основании решения Вилейского райисполкома №738 от 28 июня 2019 года. Частные лица платят 2 рубля 55 копеек, предприниматели, которые устанавливают памятники, – 51 рубль.

У сестры вилейского пенсионера Иосифа Матиюна на этом кладбище похоронен муж. От нее Иосиф Иосифович и узнал о введении оплаты на въезд на кладбище.

– Был на своей малой родине в Глубокском районе. Вернулся, и сестра мне об этом сообщила, – рассказывает наш собеседник. – Введение этой оплаты меня возмутило. Вилейский район должен зарабатывать деньги производством, а не вымогать у людей. На кладбище от входа до его окраин нужно пройти 500-600 метров. Не всем пожилым людям это дается легко. Есть ведь инвалиды, пенсионеры, которых нужно довезти до могил родственников на машине. И вдруг за это стали брать оплату.

Иосиф Иосифович отмечает, что даже 2 рубля 55 копеек для пенсионера – деньги. Не говоря уже о том, что за въезд на кладбище транспорта рабочих, которые устанавливают памятники, заплатить нужно 51 рубль. Матиюн опасается, что и эту сумму будут оплачивать не ритуальные фирмы, а сами люди, их заказчики.

Когда Иосиф Матиюн работал учителем истории в гимназии №2, с 2003 по 2014 годы сам был депутатом Вилейского районного Совета депутатов, поэтому о работе с обращениями гражданами знает не понаслышке.

– Отнес в районный Совет проект решения об отмене платы за въезд на кладбище. Приняли, зарегистрировали – посмотрим, что получится. На сессию, где должны рассматривать мой проект решения, по закону обязаны пригласить меня. А решение, какое бы оно ни было, обязаны разъяснить в местной прессе, – отметил Иосиф Иосифович.


«Деньги нужно зарабатывать, а не вымогать у людей за въезд на кладбище», – вилейчанин обратился к депутатам

В Вилейском районном исполнительном комитете сообщили kraj.by, что ближайшая сессия Совета депутатов состоится в конце августа.

Тем временем вилейчане собрали 165 подписей под петицией в Минский областной исполнительный комитет с требованием отменить решение Вилейского райисполкома о взимании платы за проезд на территорию кладбища «Лесное». 30 июля обращение отправлено в Миноблисполком.
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший учитель истории и депутат Иосиф Матиюн 29 июля обратился в Совет депутатов с просьбой отменить оплату въезда на местное кладбище «Лесное».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидер ИГИЛ вновь живой и мечтает о реванше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика