Лидер ИГИЛ вновь живой и мечтает о реванше

После того как аль-Багдади долго отмалчивался, а потом появился 18 апреля в видеоролике с программной речью о ближайших задачах «Халифата», недолго оставалось ждать информации о его местонахождении.





Причем она важна не только для «охотников за головами» - за аль-Багдади назначено 25 миллионов долларов - но и для всех остальных, поскольку там, где лидер - там и подготовка к серьезным событиям. И отсюда следует, что серьезных новостей об активности неоднократно, по официальным заявлениям, разгромленного «Исламского государства» следует в ближайшее время ожидать из Ирака и Сирии.





И это вполне логично. Прогноз о том, что утрата территорий совершенно не означает конца Исламского государства и прекращения его деятельности - поскольку эта проблема не решается исключительно военным путем и установлением контроля над той или иной частью территории, о чем неоднократно, кстати, говорилось на страницах haqqin.az - полностью подтверждается.





В том числе и в ежеквартальном докладе специального комитета по ИГИЛ при ООН, опубликованном в середине июля. Его авторы прямо указывают, что руководство «Исламского государства» нацелено на адаптацию, выживание и консолидацию сил в Сирии и Ираке, на создание местных «спящих ячеек» и на подготовке условий к возможному возрождению.









ИГИЛ - не та организация, которая откажется от реванша. Тем более с учетом тех «закладок», которые удалось создать при отступлении. Тайники с оружием и деньгами, агентурная сеть на территории Сирии и Ирака, которая охватывает даже те районы, куда отряды «Исламского государства» даже не дошли, включая Багдад и Дамаск. И, разумеется, - «спящие ячейки», которые и спящими-то можно назвать лишь условно, действуют они активно и дерзко.





haqqin.az оперативным данным, за май месяц текущего года только в северо-восточной Сирии членами «спящих ячеек» было организовано и совершено 139 терактов и диверсий, что на 61% больше, чем в апреле. По имеющимся в распоряжении редакцииоперативным данным, за май месяц текущего года только в северо-восточной Сирии членами «спящих ячеек» было организовано и совершено 139 терактов и диверсий, что на 61% больше, чем в апреле.





Подпольщики «Исламского государства» подожгли и уничтожили сотни гектаров сельхозугодий в Сирии и Ираке. Они систематически устраняют гражданских лиц, которые сотрудничали с властями в борьбе против ИГИЛ, ликвидируют отказывающихся сотрудничать с ними представителей сельских администраций и, традиционно, вновь обкладывают налогом местное население, а также местный и средний бизнес.





Классическое сопротивление и партизанская война, борьба с которыми только военными методами абсолютно невозможна, что нагл но показал прошлый век - от партизан Белоруссии и украинских повстанцев до афганских моджахедов. В отдельных районах Сирии и Ирака складывается вполне стандартная ситуация - официально населенный пункт контролирует центральная власть, но в действительности всей жизнью заправляет «тройка», назначенная подпольем «Исламского государства».





Кадров для подобной формы борьбы, как выясняется, у ИГИЛ более чем достаточно. Еще в начале нынешнего года считалось, что в распоряжении аль-Багдади на территории Сирии и Ирака осталось примерно 10 тысяч активных бойцов. Сейчас выясняется, что эта цифра занижена в 2-2,5 раза.









Не менее тревожно обстоит и с иностранными волонтерами, воевавшими за Исламское государство. Те из 45 тысяч, кто приехал из 110 государств чтобы встать под знамена «Халифата» и при этом уцелел в боях, в большинстве своем после военного разгрома не вернулись на свою историческую родину. Некоторая их часть была переброшена в другие вилаяты в качестве инструкторов и членов групп, которые должны стать ядром для создания местных формирований, а большая часть - легально или же под вымышленными именами и с документами прикрытия - укрылась в соседних странах. Где и ожидает сигнала к возвращению.





За то, что именно в Ираке и отчасти Сирии аль-Багдади и его штаб планируют реванш, говорят еще два весомых обстоятельства. В уже упоминавшемся ежеквартальном докладе специального комитета при ООН отмечается, что часть населения территорий, ранее находившихся под контролем «Исламского государства», уже испытывают ностальгию по тем временам. Освобождением довольны далеко не все, этот прискорбный для Багдада и Дамаска факт отмечают многие наблюдатели, посещающие эти территории или непосредственно работающие на них.





Кроме того, для аль-Багдади реванш именно на тех землях, где стремительно и победно начинался его «Халифат» имеет и серьезное личное значение. Часть его активных бывших сторонников - не из «ближнего круга», конечно, но достаточно влиятельных - перешли в оппозицию к нему. Более того, речь идет не о критике каких-то ошибок, а об утверждениях, что он утратил право на лидерство в «Исламском государстве».





Идейным лидером этой оппозиции стал Абу Мухаммад аль-Хашеми, известный богослов, признанный авторитет в вопросах исламского права, бывший член «отдела исследований и фетв» Исламского государства и, по некоторым данным, дальний родственник Аль-Багдади.





В своей книге, опубликованной в марте 2019 года, он описал эгоцентричное корыстное поведение аль-Багдади и его окружения, а также привел массу богословских и правовых аргументов за то, что «Халиф» должен быть смещен и казнен, его место должен занять другой лидер.





У некоторой части полевых командиров Исламского государства эта книга пользуется большой популярностью - обид на руководство у них накопилось достаточно. А кроме того, тезисы аль-Хашеми активно подхватили проповедники аль-Каеды, использует их Талибан, распространяются они в Йемене, Египете и даже на Филиппинах.





Для аль-Багдади это серьезная угроза, вопрос не просто сохранения лидерства, но и физического выживания. А потому - ему сейчас крайне необходим успех, громкий реванш, и лучше всего - на территориях, где он стал известен всему миру.



