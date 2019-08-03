Белковский объяснил, почему не поставил бы и рубля на аншлюс Беларуси Россией

Эха Москвы , он обсуждал этот вопрос с некоторыми экспертами, которые считают, что у них есть надёжные источники в самых кремлёвских глубинах. Как заявил Станислав Белковский в эфире, он обсуждал этот вопрос с некоторыми экспертами, которые считают, что у них есть надёжные источники в самых кремлёвских глубинах.





— И эти эксперты со ссылкой на источники в глубинах, в придонной зоне Кремля сообщили мне, что сценарий якобы таков. Александра Григорьевича Лукашенко, президента Беларуси, заставляют («Как заставляют?», — спросил я. «Под угрозой физической расправы», — ответили мне) согласиться на присоединение Беларуси к России, после чего уже в рамках нового конституционного акта этого откорректированного государства, расширенной Российской Федерации — Русобелии, так сказать (хорошее название Русобелия, правда?), Владимир Владимирович Путин получает возможность ещё как минимум два срока нами править.





Эта теория сейчас активно распространяется, причём не только кругами, считающими себя близкими к Кремлю, но и некоторыми источниками, аффилированными с белорусскими властями, как ни странно.





Станислав Белковский заявил, что Александр Лукашенко на это ни за что не пойдет.









— Не будем забывать, что Лукашенко уже почти четверть века имеет неограниченную власть в своей стране — больше даже, чем у Путина в России, поскольку в Беларуси нет олигархических кланов, которые были бы хотя бы близко сопоставимы по влиянию с первым лицом и могли бы существенно воздействовать на его позицию, особенно по стратегическим вопросам. Лукашенко пришёл к власти в июле 1994 года, но неограниченную власть приобрёл несколько позже.





Белковский напомнил и об особенностях карьеры Александра Лукашенко.





— Это не такая карьера, как у Владимира Путина, который был приведён к власти за руку и посажен на трон семьёй Бориса Ельцина при поддержке крупного капитала и спецслужб. Нет, Александр Лукашенко пришел из ниоткуда, с поста директора совхоза, и всю полноту власти обрёл исключительно личными усилиями, без какой бы то ни было элитной поддержки.





Белковский рассказал о легенде, которая связана с первой встречей Лукашенко и Путина в качестве президента в 2000 году.





— Александр Григорьевич Лукашенко сказал ему: «Владимир Владимирович, я вам страшно завидую». «Чему же вы завидуете? — ответил ему Владимир Владимирович. — У России столько проблем. Их предстоит решать, а я не знаю как». «Ну что вы, Владимир Владимирович! Вы-то пришли на всё готовое и хорошо упакованным. А когда я стал президентом, моя команда состояла из 2 человек — меня самого и моего помощника Шеймана с пистолет .





И вот имея только себя, Шеймана и пистолет, который, конечно, как известно, в сочетании с добрым словом лучше, чем просто доброе слово, Лукашенко стал последним диктатором Европы. Правда, в 2014 году он достаточно остроумно заметил Владимиру Владимировичу Путину, что тот, аннексировав Крым, его передиктаторил.





Как отметил Белковский, глава Беларуси долгие годы разыгрывает схему торговли между Россией и Западом, действуя в этом смысле достаточно успешно, если вынести за скобки его категорическое нежелание проводить рыночные реформы и стремление законсервировать некий уголок Советского Союза в Беларуси, что объективно невозможно и не может длиться вечно.









— Но вместе с тем Лукашенко нередко действует и вразрез не только с позицией официальный России и Кремля, но и вразрез с теми трендами, которые ассоциируются с современной Россией. Например, когда Россия запретила игорный бизнес и этому последовала Украина в лице тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко, Лукашенко категорически отказался это делать. Когда Россия отказывается легализовать крипто валюты и вводит всякие ограничения в отношении интернета, Александр Лукашенко подписывает декрет о развитии цифровой экономики, в котором легализует криптовалюты и снимает определённые ограничения в отношении интернета.





Кроме того, в конце нулевых в Беларуси практически легально жил Борис Березовский, известный оппонент Владимира Путина, напомнил политолог.





— И Александр Лукашенко не передал Березовского Путину, а даже соблюл некие березовские бизнес-интересы в своей собственной стране.





Станислав Белковский уверен: Лукашенко на аншлюс не пойдёт.





— А угроза физической расправы для четвертьвекового диктатора — это просто смешно. Он как раз оказывается полностью беззащитным, если соглашается на этот виртуальный кремлёвский план и становится, например, вице-президентом этого нового государства Русобелия. Тут он совершенно беззащитен перед кремлёвской силовой машиной. Кроме того, он уже не может рассчитывать на поддержку Запада и на то, что Запад захочет сдержать Россию и помочь Беларуси отстоять свой суверенитет.





По мнению Белковского, никакой «проблемы 2024» для Владимира Путина вообще не существует.





— Он убеждён, что останется у власти в том формате, в каком захочет, и на столько лет, на сколько захочет. Его «красная линия» в том, что он не готов сдать редут, от которого он не готов отступить — это контроль над силовиками. Поэтому я вполне допускаю, например, казахстанский сценарий транзита власти, при котором Путин остаётся председателем Совета безопасности, и Совет безопасности назначает руководство силовых структур, а эти силовые структуры подчиняются не президенту, а Совбезу. А параллельно существует ещё и президент, который занимается гражданскими, экономическими и международными делами.





Заодно, собственно, казахстанский сценарий уже в ближайшие несколько лет покажет свою эффективность либо неэффективность, и на основании этого Владимир Путин сможет принимать решение в преддверии 2024 года. А уж если Путин уйдёт от власти хотя бы на год раньше (с президентского поста, а не от власти — это две большие разницы, как говорят в Одессе), Запад будет настолько демонстративно счастлив, что может даже смягчить санкции против России. ...Поэтому я не поставил бы и рубля на аншлюс Беларуси. Хотя, может быть, я и заблуждаюсь, — заключил политолог.