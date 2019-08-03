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В Гродно водитель такси и пассажир подрались прямо на дороге

04.08.2019 10:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 августа в Гродно таксист и его пассажир устроили драку прямо на дороге, сообщает autogrodno.by со ссылкой на очевидца.


Инцидент произошел на ул. Карла Маркса примерно в 09:00. По словам автора видео, такси марки «Фольксваген Поло» на светофоре поехало на зеленый, а затем резко остановилось. Вышли таксист и пассажир. Мужчины начали драться прямо на проезжей части.

Очевидец говорит, что, когда отъезжал, драка уже закончилась. Он также рассказал, что в авто сидела девушка: она была крайне недовольна ситуацией.

Что послужило поводом для конфликта, неизвестно.
 
Теги: Гродно
 
 
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3 августа в Гродно таксист и его пассажир устроили драку прямо на дороге, сообщает autogrodno.by со ссылкой на очевидца.
 
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