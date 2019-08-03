В Гродно водитель такси и пассажир подрались прямо на дороге





Инцидент произошел на ул. Карла Маркса примерно в 09:00. По словам автора видео, такси марки «Фольксваген Поло» на светофоре поехало на зеленый, а затем резко остановилось. Вышли таксист и пассажир. Мужчины начали драться прямо на проезжей части.





Очевидец говорит, что, когда отъезжал, драка уже закончилась. Он также рассказал, что в авто сидела девушка: она была крайне недовольна ситуацией.





Что послужило поводом для конфликта, неизвестно.