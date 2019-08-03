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Новые правила ввоза товаров из-за границы начали действовать в Беларуси
Источник материала: Партизан
Если раньше, к примеру, телевизор можно было ввозить лишь один раз в три года, то со 2 августа разрешено раз в год.
Новые правила ввоза из-за границы товаров для личного пользования действуют в республике со 2 августа, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.
В частности, телевизор или велосипед, которые ранее можно было ввозить только один раз в три года, с минувшей пятницы разрешили ввозить раз в год.
Товары, кроме продуктов питания, алкоголя и сигарет, можно провозить чаще раза в неделю лишь по единице для каждого наименования. В сутки можно провозить не более килограмма продуктов, а в неделю – не более 5 килограммов.
Что касается алкогольных напитков и пива, то в день можно ввозить не более 0,1 литра, а в неделею – не более 1 литра.
В сутки разрешено ввозить не более 20 сигарет, а течение семи дней – не более 40 штук.
Какую бытовую технику можно ввозить раз в год
Товары для личного пользования, которые можно ввозить в течение календарного года в количестве не более 1 единицы:
Товары, которые можно ввозить в количестве не более двух единиц в течение года:
Товары, которые можно ввозить в количестве не более 4 единиц в течение года:
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Если раньше, к примеру, телевизор можно было ввозить лишь один раз в три года, то со 2 августа разрешено раз в год.
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