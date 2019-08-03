Зуб даем! В Беларуси начинает развиваться стоматологический туризм









Soyuz.by. Иностранные граждане заплатили в 2018 году за стоматологические услуги в Беларуси 1,3 миллиона долларов США, сообщает портал





Чаще всего лечить зубы к нам едут из России, Украины, Польши, Литвы, США. Только за прошлый год услугами белорусских врачей воспользовались 11,8 тысяч иностранных пациентов.





Специалисты отмечают, что в основном к нам едут за сложным лечением, которого избегают в зарубежных странах, предлагая сразу заменить зуб на имплант. Среди популярных услуг также – протезирование, лечение заболеваний периодонта и отбеливание.





Главным фактором для зарубежных пациентов являются цены, которые в Беларуси для иностранцев не значительно выше, чем для местного населения. Сейчас иностранных гостей для оказания услуг готовы принять стоматологические клиники во всех регионах страны.









Не исключено, что список стоматологических услуг будет расширен. Совместно с Национальной академией наук белорусские стоматологи внедряют новые методы работы, в том числе и с применением стволовых клеток для лечения болезней периодонта.





Этой услугой воспользовались уже более 30 человек с тяжелыми формами рецессии десны. Операция обходится в 600 – 800 белорусских рублей.





Также совместно с НАН разработаны и внедрены новые методы дентальной имплантации и 3D-протезирования с использованием цифровых и ультразвуковых технологий.



